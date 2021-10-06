Завершился прием заявок на премию "Экология-дело каждого"

ТАСС, 6 октября. Международная детско-юношеская премия "Экология - дело каждого" (6+) завершила прием заявок. На конкурс заявились около 6 тыс. участников из России и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участниками проекта стали дети и подростки от 7 до 16 лет из всех регионов России и 27 стран мира, которые подготовили и опубликовали в социальных сетях видеоролики, фото, рисунки, проекты, акции и другие активности, посвященные теме защиты окружающей среды.

Международную экологическую премию для детей и подростков от 7 до 16 лет "Экология-дело каждого" в марте 2021 года учредил Росприроднадзор.

Главная цель проекта - повысить экологическую сознательность молодежи, вовлечь подрастающее поколение в природоохранную повестку с использованием популярных форматов, таких как челлендж или видеоблог. Заявки на участие принимались в течение шести месяцев по 12 номинациям, было предусмотрено как индивидуальное, так и командное участие.

"По предварительным итогам мы собрали около 6 тыс. заявок на премию от детей и подростков со всей России и 27 стран мира. Только за последние два дня пришло около 2 тыс. работ. Номинация "Экорисунок" стала самой популярной. Дети эмоционально высказывают свое отношение к экологии именно через живопись. Причем активность проявила не только Россия, но и другие страны, много рисунков из Китая, Индии и Казахстана. Чаще всего дети поднимают вопросы разделения мусора, сохранения животных, пожаров в лесах, но есть и уникальные работы - кафе на воде, где выращивается вся необходимая продукция для его работы.

Очень много глобальных и неожиданных работ из регионов. Кто-то говорит о проблеме кормления краснокнижных серых китов, кто-то об осушении болот или о новых технологиях. Эмилия де Ла Круз Сальседо из Перу вместе с друзьями сделали видеоролик, где рассказывают о том, почему важно сохранить природу и окружающую среду и почему экология - дело каждого", - рассказала Радионова.

Глава Росприроднадзора подчеркнула, что дети с особенностями идут на премию на равных с остальными, и есть очень интересные и сильные работы.

"Например, 14-летняя Ирина Чебарева из Балашихи посвятила свой пронзительный танец сохранению природы. Честно, до слез трогает. Маша Гутова из Одинцово, семь лет, рассказала о своих мечтах жить в мире и купаться с дельфинами", - пояснила Радионова.

Руководитель ведомства отметила, что активное участие в премии приняли и дети сотрудников Росприроднадзора.

"Присылали работы для номинации "Моя экосемья". Дети показывали, как они относятся к экологии и делали разные активности. Мы считаем это тоже вкладом. Наши дети слышат от своих родителей больше про экологию и постоянно вовлечены в эту тему. Так премия становится объединяющей платформой для воспитания принципиально нового, ответственного поколения. Дети говорят о проблемах, а взрослые начинают их слышать", - сказала Радионова.

Работы конкурсантов оценят, как с помощью аналитики в социальных сетях, так и благодаря профессиональному жюри.

Экспертное жюри возглавила Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, курирующая природоохранный блок. В его состав вошли: Светлана Радионова - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Вячеслав Фетисов - национальный посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде, Рустам Романенков - заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы", Николай Дроздов - советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, ведущий программы "В мире животных", Маргарита Симоньян - главный редактор телеканала Russia Today и МИА "Россия сегодня", Никас Сафронов - заслуженный художник РФ и народный художник РФ, Анисет Габриэль Кочофа - доцент МГУ им. Ломоносова, основатель Ассоциации иностранных студентов в России, Борис Машковцев - директор киностудии "Союзмультфильм", а также представители СМИ и общественности.

Итоги премии объявят во время торжественной церемонии награждения в Москве 24 ноября. Победители поедут в выездной экологический лагерь, который пройдет во Всероссийском детском центре "Орленок".

ТАСС - информационный партнер премии.