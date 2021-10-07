Международные центры по развитию конкуренции РФ и Казахстана договорились о партнерстве

ТАСС, 7 октября. Международный центр конкурентного права и политики БРИКС Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и Международный центр конкурентного права, инноваций и политики Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты конкуренции на евразийском экономическом пространстве. Об этом в четверг рассказали в Международном центре конкурентного права и развития БРИКС, сообщение которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В рамках VII Евразийского антимонопольного форума состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" с Международным центром конкурентного права, инноваций и политики РК (Республики Казахстан - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

Стороны договорились о создании постоянно действующей экспертно-аналитической площадки по проблемам развития и защиты конкуренции на евразийском экономическом пространстве. На ее базе намерены проводить научные исследования в сфере антимонопольного регулирования, а также анализ последствий сделок по слиянию и поглощению, консультировать по этим решениям конкурентные ведомства в рамках контроля за экономической концентрацией. Кроме того, планируется участие в разработке законопроектов, направленных на совершенствование регулирования в области защиты конкуренции.

По словам директора Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при НИУ ВШЭ Алексея Иванова, слова которого приводятся в сообщении, с Казахстаном уже давно выстраивается конструктивная работа по защите конкуренции в едином евразийском пространстве, как с одним из ключевых участников ЕАЭС.

"Мы видим возможность значительно расширить антимонопольное сотрудничество по линии БРИКС и добавить в него больше смыслов за счет включения страновых партнеров, а также более тесно интегрировать конкурентные ведомства и академическое сообщество. Формат "БРИКС +", который обеспечивает сопряжение ЕАЭС и БРИКС, позволяет укреплять позиции государств со схожими интересами и скоординированно общими усилиями продвигать повестку развития и преодолевать дисбалансы мировой экономики инструментами антимонопольного регулирования", - заявил Иванов.

О сторонах соглашения

БРИКС - межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. Как пояснили в пресс-службе НИУ ВШЭ, Международный центр конкурентного права и политики БРИКС создан как самостоятельное подразделение в составе НИУ ВШЭ в 2019 году при поддержке Правительства России и по инициативе ФАС России.

Международный центр конкурентного права, инноваций и политики Республики Казахстан создан в 2021 году в целях активизации научной и экспертной работы Казахстана и России по вопросам антимонопольного права.