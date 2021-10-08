"Ингосстрах" застраховал от укуса клеща более 377 тыс. человек в 2021 году

ТАСС, 8 октября. В компании "Ингосстрах" по состоянию на конец сентября текущего года от укуса клеща застраховались 377 866 человек, из них - 89 559 детей. Наибольшее количество застрахованных было зарегистрировано в регионах - 375 305 человек, в Москве цифра составила 2 561 человек.

Регионами-лидерами по количеству застрахованных лиц в 2021 году стали филиалы СПАО "Ингосстрах" в Челябинской области, Красноярском крае, Ярославской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае.

За оказанием медицинской помощи в рамках программы страхования от укуса клеща в "Ингосстрах" в 2021 году обратились около 5 тыс. человек, среди них 725 детей. Примерно четверть обратившихся получили инъекции иммуноглобулина по медицинским показаниям.

Чаще всего за медицинской помощью в связи с укусами клещей обращались в таких регионах, как Красноярский край, Ярославская область, Удмуртская Республика, Челябинская область, Алтайский край, Кировская область, город Москва, Костромская и Иркутская области.

"В этом году сезон страхования от укуса клещей можно считать завершенным, но совсем скоро для некоторых регионов России эта проблема вновь станет актуальной, - отмечает заместитель генерального директора по ДМС компании "Ингосстрах" Дмитрий Попов. - Для клиентов "Ингосстраха" создан полис страхования "Антиклещ", который поможет своевременно получить всю необходимую медицинскую помощь при укусе клеща, чтобы избежать негативных последствий".

Страховой полис "Антиклещ" включает комплекс медицинских услуг, направленных на диагностику заболеваний, передающихся при укусе клеща, их профилактику и лечение. Компания организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги.

Если стационарное лечение все же понадобилось, то застрахованному лицу при необходимости будет организовано пребывание в отделении интенсивной терапии, оказаны реанимационные мероприятия, предоставлены лекарственные препараты и средства, необходимые для лечения. Все расходы, связанные с лечением в стационаре в рамках программы, оплатит страховая компания. Программа страхования предусматривает и реабилитационное лечение, показанное при тяжелом течении заболеваний, передающихся при укусе клеща и предусмотренных программой.

Приобрести полис добровольного медицинского страхования на случай укуса клеща можно в ближайшем отделении СПАО "Ингосстрах" вашего региона, а также не выходя из дома на сайте компании. Стоимость полиса на одного взрослого - от 150 рублей и зависит от региона проживания и количества застрахованных.

При обнаружении клеща застрахованным по полису "Антиклещ" необходимо незамедлительно, не позднее 72 часов с момента укуса, обратиться в медицинскую организацию, предусмотренную программой или в "Ингосстрах". Звонки по телефону 8 800 2003 911 принимаются круглосуточно, позвонить можно с любого телефона и из любой точки России. Компания направит застрахованного на прием к специалисту, который удалит клеща, обработает место укуса, при необходимости назначит лабораторное исследование.

Подробнее о том, как уберечь себя и своих близких от укуса клеща, и какие шаги необходимо предпринять при страховом случае, можно прочитать на сайте компании.

Справочно

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.