Состоялся Национальный конгресс "Модернизация промышленности России: приоритеты развития"

​​​​​ТАСС, 8 октября. В Центре цифрового лидерства прошел XVI Национальный конгресс "Модернизация промышленности России: приоритеты развития"(16+). Конгресс утвержден в план мероприятий по проведению Года науки и технологий. В этом году была выбрана тема: "Комплексная модернизация отраслей промышленности". Организаторами конгресса выступили Центр поддержки и развития бизнеса "Инициатива", федеральный проект "Локомотивы роста" при поддержке Торгово-Промышленной палаты РФ.

В первый день конгресса совместно с корпорацией ВЭБ.РФ был организован деловой завтрак на тему: "Механизмы и эффективные инструменты поддержки промышленности". Встречу модерировали Кечко Алексей Николаевич, Главный стратег Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и Кравченко Денис Борисович Депутат Государственной Думы, координатор федерального проекта "Локомотивы роста". Алексей Кечко в своем обращении к участникам рассказал об основных показателях стратегии Группы ВЭБ.РФ до 2024 года: "Мы заложили в стратегию поддержку проектов на 17 трлн рублей, из которых 3 трлн рублей - это средства ВЭБ.РФ, еще 3 трлн рублей - координируемых институтов развития, 11 трлн рублей - бизнеса и коммерческих банков. Мы должны поддержать порядка девяти процентов всех инвестиций в основной капитал в нашей стране, более 15 процентов несырьевого неэнергетического экспорта, социально важные проекты в более чем 50 городах Российской Федерации".

На деловой встрече с докладом выступил Корсун Юрий Викторович, Заместитель председателя - член правления Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Он описал механизм Фабрики проектного финансирования и его возможности совмещать в одном проекте несколько мер государственной поддержки. "Сейчас, благодаря изменениям, внесенным Правительством, мы в одном проекте можем предложить комбинацию льготных условий по программе КППК и "фабричной" субсидии, которая гарантирует неизменность процентной ставки. Таким образом, наши клиенты для масштабных проектов получают крайне привлекательные экономические условия", - отметил Юрий Викторович.

Ноздрачев Денис Александрович, Генеральный директор АО "ВЭБ Инфраструктура"; Аксаков Дмитрий Анатольевич, Исполнительный директор ВЭБ.РФ; Кобин Максим Александрович Вице-Президент РЭЦ; Потапенко Ольга Сергеевна, Заместитель директора Фонда развития промышленности, так же выступили с докладами на заседании.

В деловом завтраке приняли участие около 150 экспертов инвестиционного экономического сообщества: промышленные компании, банки и др.

Во второй день конгресса пленарное заседание открыл модератор Кравченко Денис Борисович Депутат Государственной Думы, координатор федерального проекта "Локомотивы роста". В своем обращении к участникам дискуссии Денис Борисович отметил, что экономика будет двигаться по-новому, а производственные процессы нужно переводить на инновационные и экологичные.

С основным докладом по теме пленарного заседания выступил заместитель министра промышленности и торговли РФ Ученов Алексей Александрович. Им была дана оценка текущего состояния реализации ряда национальных проектов, направленных на развитие и внедрение ресурсосберегающих и безотходных производств, технологическое перевооружение, решение задач импортозамещения, формирования конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития.

Опытом Москвы в части разработки и реализации программ по созданию условий для технологического перевооружения и модернизации промышленности поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Прохоров Александр Владимирович.

"Будущее уже сегодня", - такими словами начал свое выступление Президент ПАО "ИНГРАД" Ежков Антон Викторович. В своем докладе он сделал акцент на актуальность развития девелопмента для российской экономики, существующей зависимости отдельных смежных отраслей, включая и промышленность строительных материалов, от общего состояния строительной отрасли.

Также на пленарном заседании выступили: Макиева Ирина Владимировна, Главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, Генеральный директор Фонда развития моногородов; Андреев Владимир Евгеньевич, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора - главного инженера ОАО "РЖД"; Ковнир Евгений Владимирович, Генеральный директор АНО "Цифровая экономика"; Курочкин Дмитрий Николаевич, Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ; Дюбанов Анатолий Васильевич, Директор департамента развития цифровой экономики Министерства экономического развития РФ. В работе конгресса приняло участие свыше 700 экспертов.

Программу конгресса продолжили тематические сессии. Заседание "Цифра на производстве. Технологии для лидерства" было посвящено реализации программ цифровой трансформации отраслей промышленности.

На сессии: "Трансформация промышленности строительных материалов России: современные вызовы и перспективы развития отрасли" обсудили план мероприятий по поддержке строительной отрасли.

Дискуссия "Формирование технологического и производственного потенциала фармацевтической и медицинской промышленности" была посвящена особенностям развития инновационной, технической, технологической инфраструктуры здравоохранения.

Во второй части конгресса состоялась сессия "Трансформация предприятий оборонно - промышленного комплекса России в условиях цифровой экономики. На заседании подняли актуальные вопросы направления трансформации предприятий ОПК в условиях цифровой экономики.

Экономические и репетиционные преимущества стали ключевой темой обсуждения на сессии: "Экологическая ответственность промышленных предприятий".

Справка о мероприятии

Национальный конгресс "Модернизация промышленности России: приоритеты развития" проводится ежегодно и объединяет на своей площадке активных предпринимателей, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, руководителей высокотехнологичных и промышленных предприятий России и зарубежья, ученых и экспертов, представителей СМИ. В основные задачи мероприятия входит: презентация передовых технологий, продукции и услуг российских и зарубежных предприятий широкой целевой аудитории; содействие бизнесу в установлении новых деловых контактов с потенциальными партнерами и заказчиками; координация усилий представителей государства, бизнеса и науки с целью формирования грамотных, взвешенных предложений по совершенствованию промышленной политики страны.

Организационно-техническое сопровождение Форума осуществляет АНО Центр поддержки и развития бизнеса "Инициатива".

Возрастная категория 16+.