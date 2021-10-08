Открылся международный форум "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса"

​​​​​​ТАСС, 8 октября. Сегодня, 8 октября, в г. Железноводске стартовал международный форум "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса" (16+).

Организатором форума выступает Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и администрации г. Железноводска.

В форуме принимают участие эксперты из Германии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Абхазии и других стран, ученые РАН, РАНХиГС, МГУ, ВАВТ и ряда ведущих вузов России, руководители органов государственной власти и местного самоуправления регионов Российской Федерации, в том числе регионов СКФО. Всего около 300 человек, в том числе в онлайн-формате.

В торжественном открытии Форума приняли участие:

Буташин Дмитрий Анатольевич, проректор РАНХиГС, директор Института управления и регионального развития РАНХиГС (онлайн подключение)

Калинченко Лариса Анатольевна, Заместитель председателя Правительства Ставропольского края - министр финансов Ставропольского края

Финогенов Антон Владимирович, заместитель генерального директора фонда "ДОМ.РФ"

Зыбкин Андрей Владимирович, Советник руководителя Представительства Фонда Конрада Аденауэра по Российской Федерации (онлайн подключение)

Моисеев Евгений Иванович, глава города-курорта Железноводска

Гудов Залим Феликсович, советник департамента аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО

Тлисов Азамат Борисович, директор Северо-Кавказского института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, член Общественной палаты, Азамат Тлисов в рамках открытия форума поприветствовал всех участников и выразил благодарность Правительству Ставропольского края и главе г. Железноводска за поддержку в организации площадки. "Мы видим дальнейшее сотрудничество с вами на других важных мероприятиях. Нам очень важно при совместной работе постоянно координировать и корректировать планы, отвечать на вопросы и запросы и общества, и бизнеса. Чтобы быстро адаптироваться под новые условия, возможности, идеи и тренды. Глобальная миссия университета, направленная на развитие человеческого капитала, должна быть также направлена на развитие всех важных сфер общества. Надеюсь, что по итогам форума мы сможем предложить различные сценарии для развития взаимодействия власти и бизнеса", - добавил Азамат Тлисов.

международный форум "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса" - это диалоговая площадка, призванная объединить ведущих российских ученых и их зарубежных коллег, представителей органов власти, бизнес сообщества, институтов гражданского общества.

ТАСС - информационный партнер Международного форума "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса"