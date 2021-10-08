Прием заявок на Eventiada IPRA GWA 2021 закончится 15 октября

ТАСС, 8 октября. Уже через неделю, 15 октября, крупнейшая в Восточной Европе, Средней Азии и СНГ премия в сфере коммуникаций - Eventiada IPRA GWA (16+) - завершит прием заявок. Eventiada IPRA GWA является частью премии IPRA Golden World Awards, проводимой с 1990 года Международной Ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), работающей над повышением стандартов индустрии связей с общественностью с 1955 года, а с 1984 года сотрудничающей с ООН.

С 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН. В программу Eventiada IPRA GWA включены номинации, поддерживающие Цели Устойчивого Развития ООН, а также в дополнение к Гран При будет вручен Гран При за лучшую поддержку Целей Устойчивого Развития ООН. Кроме того, с 2021 года премия также награждает проекты в ESG-номинациях.

Успех проекта поддержки ЦУР ООН в рамках глобальной программы IPRA позволил расширить в сезоне 2021 список номинаций, поддерживающих Цели Устойчивого Развития ООН. С этого года также вводится новая персональная номинация "PR-визионер", которая будет вручаться заслуженным профессионалам за "видение" будущего отрасли и создание новых направлений и трендов в коммуникациях.

Основные даты:

15 октября - завершение приёма заявок (без продления);

15-19 ноября - очное заседание жюри;

7 декабря - торжественная церемония награждения

"В прошлом году лучшие проекты из 14 стран мира выбрало авторитетное международное жюри из 35 национальных ассоциаций 17 стран. Мы очень рады, что в этом году список номинаций по поддержке устойчивого развития ООН ещё больше расширился, а также добавлены дополнительные номинации для проектов в категории ESG. Кроме того, мы обратили внимание, что многие участники иногда находятся в затруднении, в какую категорию им подать свой проект, поэтому дополнительно внедрили ряд региональных номинаций, куда может податься любой проект, лишь с указанием географической привязки. Наше международное жюри с нетерпением ждёт возможности изучить проекты со всего региона и выбрать лучшие из них", - сказал президент Eventiada IPRA GWA, генеральный директор КГ "Орта" Алексей Сафронов.

Eventiada IPRA GWA в сезоне 2021 принимает заявки в следующих номинациях:

Номинации, поддерживающие Цели Устойчивого Развития ООН

Номинации по практикам и направлениям

Специальные номинации

Персональные номинации

Региональные номинации

Номинации за вклад в развитие индустрии и СМИ

Молодёжные номинации

Заявки на проекты, реализованные с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года принимаются на русском или английском языках на официальном сайте премии.

О премии

Eventiada IPRA GWA - крупнейшая в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премия в сфере коммуникаций; вручается с 2011 года. С 2020 Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН.

Eventiada IPRA GWA является частью IPRA Golden World Awards - глобальной премии, проводимой с 1990 года Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), работающей над повышением стандартов индустрии связей с общественностью с 1955 года, а с 1984 года сотрудничающей с ООН.

Организаторами Eventiada IPRA GWA выступают Коммуникационная группа "Орта", Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет (РГСУ). Премия проходит в партнерстве с Министерством здравоохранения РФ, международным информационным агентством "Россия сегодня", ИД "Комсомольская правда", Sostav.ru и национальными ассоциациями в области коммуникаций из 13 стран.

Возрастная категория 16+.