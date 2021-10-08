Телеканал "Мир" празднует день рождения

ТАСС, 8 октября. Главному медиахолдингу СНГ исполняется 29 лет - 9 октября МТРК "Мир" (16+) отмечает день рождения. Ко дню рождения телеканал "МИР" подготовил специальную программную сетку - зрителей ждут яркие сюрпризы от ведущих и звездных гостей в любимых интеллектуальных викторинах.

Так, в студию программы "Игра в кино" придут легенды отечественного театра, кино и эстрады. Сергей Белоголовцев подготовил для них особенно интересные испытания, а сам вместе ведущими "МИРа" Екатериной Абрамовой, Татьяной Алексеевой и Аланом Бозиевым отправится "Назад в будущее". В честь праздника выйдут сразу два специальных выпуска телевикторины, и к Виктору Логинову придут еще четыре "МИРовых" героя: главный режиссер телеканала "МИР" Константин Тароянц и ведущие Денис Терехов, Тимофей Пронькин и Мария Гуфранова. Следующий сюрприз ожидает уже самого Виктора Логинова - ему предстояло проверить свою эрудицию во "Всемирных играх разума".

Генеральный продюсер МТРК "Мир" Павел Корчагин: "Вот уже 29 лет мы продолжаем радовать наших зрителей увлекательными программами и дарить положительные эмоции. "МИР ярких впечатлений" ждет каждого на 18-й кнопке, и все, что нужно для хорошего настроения в эти праздничные выходные - включить "МИР" и наслаждаться любимыми программами всей семьей".

Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" была создана в 1992 году по инициативе стран-участниц СНГ с целью сохранения единого информационного пространства и содействия международному информационному обмену.

Сегодня МТРК "Мир" успешно руководит Радик Батыршин, он занимает пост Председателя с 2007 года. В содружество ресурсов телерадиокомпании входят телеканалы "МИР", "МИР 24", радиостанция "МИР", информационный портал MIR24.TV и страницы @mir24tv в социальных сетях. Вещание ресурсов МТРК "Мир" охватывает более 30 стран.

Флагманом медиахолдинга является телеканал "МИР". Он знакомит зрителей с современной жизнью и историей стран постсоветского пространства, формирует культурные, социальные и экономические связи. Основу контента составляют информационно-аналитические, развлекательные, публицистические, правовые образовательные программы и интеллектуальные викторины. Значительная часть эфира отведена художественным и многосерийным фильмам. Телеканал вещает на территории 14 государств, а общий охват аудитории составляет 186 млн человек.

День рождения телерадиокомпании отметят во всех странах Содружества и Грузии.