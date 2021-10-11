Новые социально-экономические проекты Прикамья привлекут более 500 млрд рублей инвестиций

ПЕРМЬ, 11 октября. /ТАСС/. Реализация шести социально-экономических проектов в Пермском крае позволит привлечь более 500 млрд рублей инвестиций, а также создать более 28 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"При успешной реализации проектов в Пермском крае будет создано более 28 тыс. рабочих мест. Инвестиции в регион составят более 500 млрд рублей, из них частные - порядка 375 млрд рублей. Это позволит придать серьезный импульс развитию Прикамья, сделать его еще более современным и по-настоящему комфортным для жителей и гостей", - приводит пресс-служба слова Махонина.

Он уточнил, что федеральным властям было представлено шесть проектов. Один из них "Камская долина - экосистема будущего" направлен на развитие правобережной части Камы, еще один - "Пермь - баскетбольная столица Европы", в рамках которого планируется создать центр компетенций по развитию баскетбола, цифровую платформу для внедрения "умных" спортплощадок, а также академию игровых видов спорта международного уровня. Третий проект региона - "Живая Кама" - нацелен на экосбережение водных ресурсов, а еще один - наземное метро "Компактный город".

"Мы понимаем, что решая проблемы каждого жителя, мы комплексно решаем проблемы всего края, поэтому ориентировались на потребности региона, людей, бизнеса. Мы должны создать достойные условия для учебы, работы и досуга", - добавил Махонин, слова которого приводит пресс-служба.