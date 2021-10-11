В Чебоксарах завершился конкурс "СМИротворец-Волга-2021"

ТАСС, 11 октября. СМИротворцы состязались в пяти номинациях. Первое место в номинации "Печать" жюри присудило газете "Советская Чувашия" (Чебоксары) за цикл статей Елены Зайцевой. Второе место - у газеты "Наш Черемшан" (с. Черемшан, Республика Татарстан, автор публикаций Марат Гумеров). На третьем - газета "Казанские ведомости" с рубрикой Ольги Иванычевой "В своей тарелке".

В номинации "Телевидение" золото досталось ТРК "Новый век" (Казань, автор серии материалов "Ай да Татарстан!" Рамиль Шайдуллин), серебро - телеканалу МЭТР (Йошкар-Ола, программа "Этнокухня", редактор Ирина Молоканова), бронза - ГТРК "Мордовия" (Саранск, репортажи Ивана Феськова и Александра Данильчева).

Жюри высоко оценило работу коллектива Республиканского центра марийской культуры (Йошкар-Ола, автор проекта Наталья Пушкина), присудив ему первое место в номинации "Интернет". На втором месте газета "Известия Мордовии" (Саранск, серия статей Светланы Пивкиной). Третье призовое место поделили интернет-газета Mkset.ru (Уфа, публикация Ирины Деревянчук) и портал "Источник online" (Киров, статья Анжелы Овчинниковой).

В специальной номинации 2021 года "Территория ЭТНО" победил телеканал "Саратов 24" с проектом "ЭтноОтпуск на два дня", авторы Мария Карманова, Вячеслав Соленков, Виктор Рыков. Следом идет телеканал UTV (Уфа, телепроект "Край родной", автор Юлия Абдуллина). На третьем месте интернет-портал 59.ru (Пермь, статья Марины Кузнецовой).

В номинации "Детские и молодежные СМИ" первое место завоевала телерадиокомпания "Удмуртия" (Ижевск, программа "Шудон корка", авторы Ольга Фархутдинова, Юрий Егоров, Люция Хисматуллина) Второе - у телеканала МЭТР с циклом передач "Читаем вместе с мамой", руководитель проекта Наталья Ямаева. Третье - у детско-юношеской газеты "Деловой" (Пенза, серия статей Натальи Конашенковой).

Претенденты на победу в номинации "Этнозвук" по решению экспертного совета будут рассмотрены в федеральном конкурсе.

"СМИ-победители пишут не только о Приволжском федеральном округе, - отметила председатель оргкомитета конкурса Маргарита ЛЯНГЕ. - Журналисты охотно рассказывают об успехах своих земляков, которые популяризуют национальные культуры региона далеко за его пределами. Большое внимание уделяется сохранению родных языков и приобщению к ним школьников, совсем маленьких читателей и зрителей - это очень ценно и важно. Еще одна тенденция - поддержка этнотуризма как отрасли. За последний год мы видим ее во всех без исключения регионах. Привожский округ настолько обширен, интересен и разнообразен природно и этнически, что говорить о нем можно бесконечно, не опасаясь повторов и конкуренции. Поздравляю всех с победой, коллеги, и желаю еще больше хороших материалов и заинтересованной аудитории!"

Лауреатов конкурса "СМИротворец-ВОЛГА-2021" чествовали 8 октября в Национальной библиотеке Чувашской Республики. СМИ-обладатели первых мест по региональному этапу войдут в шорт-лист федерального конкурса. Имена победителей XIII Всероссийского конкурса "СМИротворец" будут названы в конце ноября в Москве на Торжественной церемонии награждения.