СК "Ингосстрах-Жизнь" получила премию "Качество обслуживания и права потребителей"

ТАСС, 11 октября. Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь", дочерняя компания СПАО "Ингосстрах", стала лауреатом XII Ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей". Награда вручена в номинации "За страховой продукт с максимальной клиентской ценностью "Авантаж Онлайн". Торжественная церемония вручения премии прошла 8 октября в Стамбуле.

Программа накопительного страхования жизни "Авантаж Онлайн" разработана в 2020 году. В условиях пандемии она стала ответом потребительскому запросу на оформление полиса страхования через интернет-сервис. Полностью цифровой продукт "Авантаж Онлайн" позволяет заключить страховой договор, не выходя из дома.

"Инициатива компании "Ингосстрах-Жизнь" по созданию социально значимой программы "Авантаж Онлайн" получила положительный клиентский отклик. Премия "Качество обслуживания и права потребителей", которую мы получили за эту разработку, послужила подтверждением того, что наша команда создала по-настоящему востребованный, важный для людей продукт. Для нас это является дополнительным стимулом следовать установленной бизнес-модели, которая базируется на клиентоориентированности и совершенствовании сервиса", - комментирует генеральный директор СК "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

Премия "Качество обслуживания и права потребителей" - ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Лауреаты премии - компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию услуг, оправдывающие делами самое высокое доверие - доверие потребителей.

ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.