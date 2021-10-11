В России стартует народное голосование за финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

ТАСС, 11 октября. Голосование продлится с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ. Проголосовать за понравившиеся инициативы сможет любой житель страны. Отдать голоса можно за 20 инициатив, по одной из каждой номинации.

Народное голосование - первый этап финала Премии (0+). Традиционно, этот этап становится и наиболее ярким, поскольку жители регионов разворачивают масштабные кампании в поддержку своих конкурсантов.

В 2020 году участники голосования Всероссийского конкурса "Доброволец России" - предшественника Премии - и их земляки посвящали этому бесчисленное количество постов, комментариев, "сторис", видео и прямых эфиров. Благодаря такой активности некоторые проекты получили информационную поддержку от блогеров с многотысячной аудиторией, руководителей регионов и СМИ.

"В этом году проголосовать за конкурсные проекты стало еще удобнее. Организаторы обновили платформу ДОБРО.РФ, где проходит голосование. Например, стала доступна авторизация и регистрация с помощью Госуслуг, VK connect и еще более 9 способов авторизации, включая авторизацию по e-mail.", - прокомментировали в пресс-службе Премии. Оставить свой голос за понравившийся проект можно на сайте.

Полученные претендентом голоса будут суммироваться с оценкой финального жюри и влиять на конечный результат.

Жюри финала - представители крупнейших компаний, НКО и медиахолдингов.

В финальную часть Международной Премии #МЫВМЕСТЕ вышли 300 соискателей со всех регионов страны. Всего на Премию было подано более 25 тыс. заявок. Самым популярным треком стал Волонтеры и НКО, на который было подано 19722 заявок, проектов. В направлении "Бизнес" было подано 2664 и в треке "Медиа" - 2999. Социальные инициативы затрагивают все сферы деятельности: культуру и искусство, развитие страны, экологию, здравоохранение, благоустройство, спорт и прочие.

В числе финалистов - НКО, коммерческие компании, волонтеры, журналисты и блогеры от 14 лет. Представленные на Премию проекты разнятся не только платформами и регионами, но и темами, целями, а также производственным подходом. Над некоторыми - трудится лишь один человек, а над какими-то - целый штат.

Участники трека Волонтеры и НКО предлагают множество форматов реализации инициатив: акции, лекции, курсы, выставки, игры, фестивали, картотеки, буккроссинг, спортклубы и даже глэмпинг и охватывают десятки направлений жизнедеятельности россиян. В том числе - развитие событийного туризма, борьбу с вирусами, дань памяти выдающимся личностям, обучение школьников бытовым знаниям, мотивацию подростков, благоустройство придомовых территорий, уборку города, ремонт памятников, киберспорт, помощь пожилым людям и помощь животным.

Один из треков Премии - "Медиа", в котором представили свои материалы социальные авторы старше 14 лет, в том числе журналисты и блогеры. В нём принимают участие авторы социального контента. Участники представили материалы и блоги, посвящённые помощи ветеранам, людям с ОВЗ, детям, сохранению исторической памяти, развитию искусства, культуры, спорта и т.д.

Трек "Бизнес" представляют предприниматели, компании малого и среднего бизнеса, а также федеральные компании с программами по корпоративной социальной ответственности, устойчивому развитию и корпоративному волонтёрству. Проекты, заявленные на этот трек, затрагивают такие темы, как история городов, борьба с коррупцией, новые источники энергии, творческое развитие детей, консультативная помощь семьям, путешествия для пожилых и т.д. Самой популярной номинацией Трека стала "Помощь людям". Крупный бизнес, представленный Федеральными компаниями, в активе которых более 15 региональных офисов, отметил особым вниманием номинации "Здоровье нации" и "Страна возможностей".

Победителей Премии объявят на Международном форуме гражданского участия, который пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве 2-5 декабря.