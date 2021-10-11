ЧЕБОКСАРЫ, 11 октября. /ТАСС/. Более 70 инвестпроектов планируют реализовать в Чебоксарах до конца года, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

"До конца года по адресной инвестпрограмме в Чебоксарах планируют реализовать 74 проекта. В рамках городской адресной инвестиционной программы запланировано открыть пять дошкольных образовательных учреждений, завершить строительство новых дорог, ввести в эксплуатацию после реконструкции футбольное поле стадиона "Энергия" и другие объекты", — пояснили в пресс-службе.

По словам и.о главы администрации Андрея Петрова, на сегодняшний день восемь объектов инвестиционной программы исполнены в полном объеме, среди которых строительство дорог по улицам Асламаса и Прогрессивная, разработана проектно-сметная документация на строительство выставочно-экспозиционного, туристического павильона на Красной площади, а также закуплены оборудование, мебель, материальные запасы для детских садов в микрорайоне "Солнечный" и 7 микрорайона центральной части города.

"В планах на 2022 год реализация более 100 инфраструктурных проектов на общую сумму более 3,7 млрд рублей", — добавили в пресс-службе.