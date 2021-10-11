Чебоксарский фестиваль вошел в тройку лидеров среди лучших театрализованных представлений

ЧЕБОКСАРЫ, 11 октября. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль уличных театров на ходулях "Чебоксары на высоте" занял второе место в номинации "Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал" в региональном конкурсе Национальной премии Russian Event Awards. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации Чебоксар.

"Проект детского парка им.А.Г. Николаева "Чебоксары на высоте" вошел в тройку лидеров в номинации "Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал". Далее парк представит фестиваль в общенациональном финале премии Russian Event Awards, который состоится 15-17 ноября в Ульяновске", — пояснили в пресс-службе.

Фестиваль, прошедший в парке в августе 2021 года, объединил более 30 артистов уличных театров и арт-студий из Казани, Ульяновска и Чебоксар. На нем можно было увидеть шествие ходулистов, презентацию участников фестиваля, фото-анимацию и другое. Любой желающий смог принять участие в мастер-классах и постоять на ходулях, научиться жонглировать, попробовать прокатиться на цирковом велосипеде или представить себя в роли артиста.

Национальная премия Russian Event Awards учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Конкурс проводится с 2012 года.