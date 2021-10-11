В Королеве стартовал финал первого Всероссийского конкурса профмастерства "Мастер года"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Финал первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства в системе профтехобразования "Мастер года" стартовал накануне в подмосковном Королеве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Института развития профессионального образования (ИРПО), являющегося официальным оператором конкурса.

"В Подмосковье 10 октября 2021 года открылся финал первого Всероссийского конкурса "Мастер года". На заключительный этап конкурса приехали представители 85 регионов России. Торжественное открытие финала состоялось в подмосковном Межрегиональном центре компетенций - Техникуме имени С. П. Королева (г. Королев)", - рассказали в пресс-службе.

На конкурс заявилось более 2 тыс. преподавателей колледжей и техникумов, участники прошли отборочный и региональный этапы конкурса, лучшие из них вышли в финал. Состязания в финале пройдут по нескольким специальностям: отделочные и строительные работы, электроснабжение, техобслуживание, информационные системы, поварское и кондитерское дело, сестринское дело, автодело, реклама, швейное дело, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, ветеринария, гостиничное дело, нефтегазовое дело, парикмахерское искусство, экономика и бухучет.

В первом финальном туре, который носит название "Учебное занятие" и продлится с 11 по 14 октября, конкурсанты будут состязаться в мастерстве преподавания по перечисленным специальностям. Для демонстрации профессионального мастерства финалистов свои мастерские, лаборатории и аудитории предоставят более десяти лучших колледжей Подмосковья. По итогам состязаний жюри отберет десять лауреатов конкурса, которым предстоит пройти творческий тур "Профориентация в цифре".

Подведение итогов, торжественная церемония закрытия и объявление победителей пройдет 15 октября в Доме правительства Московской области в Красногорске.

Также в рамках деловой программы конкурса пройдут круглый стол "Кадровый потенциал профессионального образования: новая реальность и прогнозы развития" и форсайт-сессия "Подготовка кадров в соответствии с потребностями регионального рынка труда", в которых примут участие представители профильных организаций, профессиональных объединений, крупных российских работодателей, а также Минпросвещения РФ, являющегося организатором конкурса.

Лучшие практики и новые связи

Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, выступая на открытии конкурса, выразил надежду, что конкурс "Мастер года" будет проходить ежегодно и "станет открытой площадкой демонстрации лучших образовательных практик и ярких педагогических открытий, позволит поднять престиж системы среднего профессионального образования и общий уровень педагогической культуры". Его слова приводит пресс-служба ИРПО.

"Я представляю ваше волнение, потому что за каждый из вас стоит сейчас система профессионального образования вашего региона. Но я прошу вас не волноваться, а просто хорошо делать свое дело, так как вы делаете обычно!» - сказал, обращаясь к конкурсантам, и.о. ректора ИРПО Максим Дмитриев, его цитирует пресс-служба института.

Замминистра образования Московской области Любовь Сторчак пожелала участникам финала находить новые профессиональные связи в своей среде.

"Я хочу, чтобы вы все подружились с подмосковными колледжами, потому что то, что мы делали вчера, оказалось востребовано сегодня, а то, что мы делаем сегодня, будет необходимо завтра!" - цитирует ее пресс-служба.