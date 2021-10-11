ТМК и Группа Синара подвели итоги корпоративного форума молодых лидеров и инноваторов

ТАСС, 11 октября. В Сочи завершился международный корпоративный форум Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Группы Синара "Горизонты", центральным событием которого стала Молодежная научно-практическая конференция (МНПК), где сотрудники компаний предложили инновационные идеи для модернизации производственных и управленческих процессов, новые продукты и услуги. Экспертные комиссии выбрали более 60 лучших проектов по четырем повесткам - ESG, Бизнес, Digital, Металлургия SMART - и 18 трекам.

Победителями и призерами стали представители российских и зарубежных предприятий компаний. Проекты соответствуют стратегическим приоритетам ТМК и Группы Синара и охватывают целый ряд направлений, в том числе снижение воздействия на окружающую среду, цифровизация и автоматизация производства, внедрение цифровых двойников и машинного зрения, расширение продуктового портфеля с фокусом на высокотехнологичную и наукоемкую продукцию.

В число проектов, завоевавших первые места в своих направлениях, вошли строительство объекта собственной генерации электроэнергии, создание цифровых двойников производства труб большого диаметра, применение машинного зрения при приеме металлолома, совершенствование технологии термообработки непрерывно-литых заготовок, разработка конструкции премиальных резьбовых соединений, применение беспилотных летательных аппаратов, создание общественного движения "Доброволец-спасатель" для минимизации рисков в области охраны труда и другие инициативы.

В рамках форума состоялся конкурс среди молодых мастеров производства "Мастерская лидерства", победителем которого впервые стала женщина - мастер Северского трубного завода (СТЗ) Елена Устинова. Также прошел традиционный турнир по футболу среди руководителей предприятий, который в этом году приурочен к 20-летию ТМК и Группы Синара. Его победителем стала команда Волжского трубного завода (ВТЗ). В завершение Форума прошел фестиваль КВН, в котором в этом году выступили девять команд, а победителем стала команда "Сборная ВТЗ". В рамках форума впервые состоялись кросс-отраслевые киберучения, в которых участвовали корпоративные команды по информационной безопасности.

"Форум "Горизонты" вносит существенный вклад в развитие ТМК, повышает вовлеченность сотрудников и напрямую содействует их карьерному росту. Участники форума - настоящие лидеры и инноваторы, которые представляют проекты, соответствующие реальным потребностям бизнеса и отвечающие на современные вызовы металлургической отрасли. Проекты находятся в высокой стадии проработки, а некоторые уже реализованы на предприятиях, показали значительный экономический эффект и готовы к масштабированию на других площадках ТМК. Выявление и поддержка самых талантливых и перспективных молодых сотрудников - абсолютный приоритет для ТМК, и мы продолжим содействовать реализации амбициозных проектов наших коллег, в том числе в рамках предстоящих корпоративных форумов", - отметил вице-президент ТМК, член Совета директоров ТМК и Группы Синара Андрей Каплунов.

17-й по счету форум "Горизонты" состоялся в гибридном формате с соблюдением всех антиковидных мер. В мероприятии приняли участие делегации более 65 предприятий из разных регионов России, сотрудники Европейского дивизиона ТМК представили свои доклады в онлайн-режиме. Для участников провели тренинги по развитию "гибких" навыков SOTА_School, а также мероприятия деловой программы: встречи с руководством ТМК, Группы Синара и приглашенными спикерами, в числе которых представители учебных заведений и компаний-партнеров - Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", McKinsey & Company, "Ростелеком-Солар" и других организаций.

О ТМК

ТМК (www.tmk-group.ru) - глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.