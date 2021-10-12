Главы государств направили приветствия участникам Российской энергетической недели-2021

ТАСС, 12 октября. Приветствия участникам и гостям IV Международного форума "Российская энергетическая неделя" (6+) направили руководители зарубежных государств: Президент Республики Анголы Жоау Мануэла Гонсалвеша Лоуренсу, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, заместитель Премьера Госсовета Китая Хань Чжен.

В своих обращениях спикеры отметили актуальность затрагиваемых на Форуме тем, а также необходимость построения международного диалога и консолидации усилий для достижения целей устойчивого развития, в том числе в области защиты климата.

"Уровень международного участия в "Российской энергетической неделе" в различных форматах свидетельствует об актуальности повестки и значимой роли России в мировой энергетике. Мы являемся надежным стратегическим партнером, выступающим за построение международного сотрудничества, основанного на принципах прозрачности и открытости. Сегодня, в период масштабных изменений в отрасли, особенно важно находиться в диалоге и совместно работать над достижением как национальных, так и глобальных целей", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в Москве с 13 по 15 октября 2021 года в ЦВЗ "Манеж".

Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы.

ТАСС - информационный партнер Российской энергетической недели - 2021.