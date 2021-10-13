В сентябре инвесторы отдали предпочтение сырьевым фондам

ТАСС, 13 октября. В сентябре продолжился рост российского рынка коллективных инвестиций. Наибольшую доходность демонстрируют фонды, ориентированные на акции российских нефтегазовых компаний.

Самые доходные

Отличные результаты по эффективности вложений показали фонды, ориентированные на акции российских нефтегазовых компаний. Так, фонд "Сбер - Природные ресурсы"[1] показал рост на 7,89% в сентябре и попал в топ-10 открытых и биржевых ПИФов по доходности, согласно данным InvestFunds[2]. Этому способствовал рост цен на сырьё, в частности в нефтегазовом секторе. Сырьевые фонды лидировали благодаря росту цен на сырьё и интересу инвесторов к фондам акций. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent за сентябрь прибавила 8% и достигла 80$ за баррель. Лидерами роста по итогам сентября стали акции "Газпрома" (+18,2%), "Роснефти" (15,4%), ЛУКОЙЛа (10,7%).

Самые популярные

Сразу пять ПИФов Сбер Управление Активами вошли по итогам сентября в топ-10 по размеру привлечённых средств инвесторов, согласно данным InvestFunds[3].

На первое место вышел фонд акций "Добрыня Никитич"[4], основу портфеля которого составляют ликвидные акции. С его помощью пайщики используют возможность получить доход путём инвестирования в акции преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. За сентябрь клиенты вложили в фонд около 3 млрд рублей.

На втором месте располагается "Сбер - Фонд Сбалансированный"[5] - 2,7 млрд рублей за месяц. Спрос на ОПИФы со смешанными стратегиями инвестирования стабильно растёт. Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель с динамичным распределением активов между акциями и облигациями.

В топ-10 также вошли:

"Сбер - Природные ресурсы" - 1,8 млрд рублей;

"Сбер - Долларовые облигации"[6] - 1,4 млрд рублей;

"Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности"[7] - 1,2 млрд рублей.

Интерес инвесторов к фондам акций подогрели также растущие цены на сырьё. Прибыль пайщикам в сентябре принесли и фонды на индексы широкого российского рынка, в которых акции нефтегазового сектора играют заметную роль. Они по-прежнему выглядят привлекательно при условии сохранения цен на сырьё.

"Фонды акций сейчас наиболее привлекательны для инвесторов. Сырьевой тренд остаётся весьма сильным, его сложно игнорировать. Кроме того, российскому рынку оказывают поддержку высокие дивидендные выплаты локальных компаний. Таким образом, можно говорить о том, что инвесторы будут сохранять интерес к рынку акций и, соответственно, фондам акций и смешанным фондам. Дальнейший подъём ключевых ставок и рост инфляции могут ослабить интерес к фондам облигаций, но вряд ли текущие доходности вкладов могут заменить потенциальную прибыль в 15–20% для инвестора при вложениях в фонды акций. Тем не менее, мы рекомендуем для снижения рисков инвестиционного портфеля иметь сбалансированный портфель и часть средств держать в облигациях", - рассказал Евгений Зайцев, генеральный директор "Сбер Управление Активами".

В тексте приведены официальные данные Мосбиржи и рейтинга InvestFunds по доходности открытых ПИФов, а также по привлечению в открытые и биржевые ПИФы за период с 1 по 30 сентября 2021 года.

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