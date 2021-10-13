Завершился Международный форум "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса"

​​​​​​ТАСС, 13 октября. 08-09 октября в Ставропольском крае проходил Международный форум "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса" (16+). Более 300 участников, в числе которых эксперты из России, ближнего и дальнего зарубежья, в течение двух дней обсуждали вопросы взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и населения.

Эксперты обратили внимание на вопросы вовлечения граждан и их объединений в решение вопросов развития территорий, говорили о поддержке НКО в муниципальных и городских округах. Отдельное внимание было уделено стратегии территориального развития Северо-Кавказского региона.

В рамках работы форума был презентован Центр компетенций в сфере пространственного развития, открывающийся на базе Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС.

"Основной целью форума, состоявшегося 08-09 октября 2021 года, является развитие диалога между государством, бизнесом и обществом. Одним из ключевых результатов является то, что от формата взаимных ожиданий мы приходим к формату совместного решения стоящих перед нами задач и во многом, те вызовы, которые сейчас есть перед обществом, а в глобальном смысле - перед цивилизацией, возможно решить только такими совместными усилиями. Мы видим массу успешных примеров, которые говорят о глубокой заинтересованности в объединении усилий для создания условий для удовлетворенности граждан. Возможность жить в комфортных условиях, иметь различные сценарии самореализации позволяют развивать бизнес, создавать комфортную среду, развивать города и именно в этом основной залог успеха в глобальной конкуренции за человеческий капитал, являющийся основой развития в эпоху глобальной конкуренции", - рассказал директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

В форуме приняли участие эксперты из Германии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Абхазии и других стран, ученые РАН, РАНХиГС, МГУ, ВАВТ и ряда ведущих вузов России, руководители органов государственной власти и местного самоуправления регионов Российской Федерации, в том числе регионов СКФО. Всего около 300 человек, в том числе в онлайн-формате. Организатором форума выступает Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и администрации Железноводска.

ТАСС - информационный партнер Международного форума "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса"