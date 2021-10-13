На конкурс имени Фраучи пригласили гитаристов из 12 стран

ТАСС, 13 октября. В числе мэтров классической гитары, которые будут оценивать конкурсантов из 12 стран - музыканты: профессор Рикардо Гальен (Испания), Жереми Жув (Франция), Петрит Чеку (Хорватия), и многие российские исполнители. Помимо работы в жюри они дадут концерты и проведут мастер-классы для участников конкурса и студентов.

"Конкурс и фестиваль имени Фраучи (6+) отличает высочайший уровень профессионализма, преданности делу, страсть и человечность. Он позволяет московской публике открыть для себя новые грани гитары и насладиться техническими и выразительными возможностями этого инструмента. Конкурс - также огромная мотивация для нового поколения российских и международных талантов, которые благодаря фестивалю пробиваются на большую сцену. Я могу с уверенностью сказать, что нигде не видел столько талантливых гитаристов, как в России", - говорит выдающийся испанский гитарист, лауреат международных конкурсов, профессор музыкального университета имени Ференца Листа в Веймаре Рикардо Гальен.

За время существования конкурса и фестиваля в нём принимали участие такие гитаристы как Ролан Дьенс (Франция), Зоран Дукич (Хорватия), Марчин Дылла (Польша), Аниелло Дезидерио (Италия), Денис Азабагич (Босния-США), Хуберт Кеппель (Германия), братья Сержиу и Одаир Ассад (Бразилия), Павел Штайдл (Чехия), Лео Брауэр (Куба), Роберто Ауссель (Аргентина), Карло Маркионе (Италия), Давид Павлович (Венгрия), Владимир Горбач (Россия-Австралия), Горан Кривокапич (Черногория) и многие другие.

Валентина Фраучи, директор общественного фонда поддержки гитарного искусства им. А. К. Фраучи, рассказала об истории формирования жюри конкурса.

"Изначально это были ученики Александра Фраучи, такие как Юлиас Кураускас, Димитрис Реггинос, Евгений Финкельштейн, и российские и зарубежные музыканты, которые знали Александра Камилловича лично - например, Ролан Дьенс. Сейчас самым важным критерием является исполнительский и профессиональный уровень, а также запрос на мировых исполнителей экстра-класса среди наших талантливейших студентов - потому что "звезды" не только оценивают участников, но ещё дают им мастер-классы, - рассказала Валентина Фраучи. - Мы очень признательны музыкантам, которые нашли желание и возможность в непростой период пандемии приехать в Россию и принять участие в нашем фестивале.

А для гостей конкурса это ещё прекрасная возможность, наконец, вживую услышать корифеев гитары - Жереми Жува, Рикардо Гальена, Петрита Чеку, Ровшана Мамедкулиева, Евгения Финкельштейна, Дмитрия Илларионова, Артёма Дервоеда, Анатолия Изотова, Владимира Митякова и многих других".

В третьем туре к судейству конкурса присоединится российский виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов.

"Конкурсанты оцениваются по разным критериям. Для меня лично важен выбор программы: по тому, что человек играет, можно уже судить о многом - его вкусе, поставленных задачах, техническом уровне. Следующее - это чувство стиля каждого произведения. Например, нельзя играть в одном ощущении средств музыкальной выразительности Баха и Таррегу. Затем техническое воплощение - без нужных темпов и продуманных аппликатур ни одно произведение нормально не прозвучит. Ну и общее впечатление от исполнителя, его артистизм, харизма, погружение в музыку. Всё это важно для победы", - считает гитарист-виртуоз, лауреат международных конкурсов Ровшан Мамедкулиев.

"Фестиваль имен Фраучи - один из самых сильных и уважаемых конкурсов классической гитары в мире. Выступления исполнителей, особенно второй тур и финал, превращаются просто в большой, интересный концерт, который всегда собирает много слушателей. А для меня конкурс Фраучи - дело глубоко личное, ведь меня ещё ребёнком мама водила заниматься к Александру Камилловичу Фраучи, моему родному и любимому Учителю. Когда я прихожу "жюрить" на этот конкурс - это как возвращение домой", - поделился впечатлениями от судейства российский гитарист, лауреат международных конкурсов Евгений Финкельштейн.

Напомним, что первый тур уже прошел в онлайн-формате. Участвовали 40 исполнителей из 16 стран мира. Для второго тура жюри выбрало 18 лучших гитаристов из 12 стран. Второй тур и финал конкурса-фестиваля им. Фраучи пройдут с 9 по 13 ноября в РАМ имени Гнесиных и на лучших сценических площадках столицы. Награждение лауреатов конкурса и гала-концерт состоятся в Соборной палате - одном из красивейших залов Москвы, отличающемся прекрасной акустикой и уникальной атмосферой.

Художественный руководитель конкурса и фестиваля - лауреат международных конкурсов Дмитрий Илларионов.

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