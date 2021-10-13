VERY редкий вид

ТАСС, 13 октября. В районе Марфино на северо-востоке Москвы стартуют продажи квартир с отделкой в новом корпусе семейного эко-квартала VERY. Это один из редких случаев, когда приставка "эко" действительно отражает особенность локации и концепцию проекта - новый корпус строится буквально в 20 метрах от Ботанического сада, и из окон его квартир открываются уникальные виды.

Строительство эко-квартала бизнес-класса VERY началось весной этого года и стало событием на столичном рынке жилья. Этот жилой комплекс от столичного девелопера ГК "Основа", чьи проекты сегодня реализуются на Садовом кольце и Кутузовском проспекте в Москве, а также в Чехии, Германии и Испании, может предложить своим будущим жителям действительно редкое преимущество - жить в центре мегаполиса и наслаждаться окружением из огромных природных массивов. Проект строится на стыке двух огромных зеленых территорий в границах Москвы - Главного Ботанического сада и Малого Ботанического сада (Питомник Главного Ботанического сада). Парки не рядом, а вокруг проекта. Вместе с территорией ВДНХ и парком Останкино зеленый каркас района - это 600 гектаров зеленых прогулочных зон в шаговой доступности.

Территория самого квартала составляет 2,89 Га, из которых 77% займет авторское благоустройство и озеленение - здесь будет создан огромный двор-парк с активностями для всех возрастов. Здесь появится прогулочный мост длиной более 200 метров с горками и смотровыми площадками, площадь с фонтаном, 5 детских площадок с уникальными качелями, канатной дорогой, площадкой для игры с песком и водой, всевозможными детскими городками и горками, а также 2 большие спортивные зоны с площадками для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и зонами фитнеса и воркаута. Общая площадь этих площадок составит 2,5 тыс. кв. метров, а по периметру всего двора будет сделана велосипедная дорожка протяженностью почти 1 км.

Новый корпус VERY, где стартовали продажи, рассчитан на 361 квартиру, каждая из который будет реализовываться с предчистовой отделкой - white box. С одной стороны, это позволит избежать лишних временных и финансовых трат на проведение самых трудоемких работ, а с другой - оставит покупателям широчайшие возможности для декора пространства по собственному вкусу.

Стоимость квартир на старте продаж начинается от 10,9 млн рублей. Площадь квартир в новом корпусе варьируется от 23,81 до 154,75 кв. метров. На выбор представлены разнообразные планировочные решения: от функциональных студий, однокомнатных квартир до просторных пятикомнатных квартир, включая квартиры классического и "евроформата" с объединенной зоной кухни и гостиной, а также редкие форматы - квартиры с приватными террасами на верхних этажах.

Этот корпус будет возведен в рамках первой очереди строительства эко-квартала VERY. Всего на этом этапе ГК "Основа" построит два жилых корпуса с уникальной архитектурой от архбюро АПЕКС и индивидуальными дизайнерскими входными группами, двухэтажный спорткомплекс с бассейном и отреставрирует 5-этажный гостиничный корпус. Во второй очереди застройщик построит еще два дома и детский сад на 100 малышей. Под территорией двора и домами расположится паркинг на 631 м/м и 330 индивидуальных кладовых помещений для жильцов.

Ввод в эксплуатацию первой очереди VERY запланирован на 1 квартал 2024 года.

ООО "Специализированный застройщик "Останкино"

Проектная декларация: https://legal-very.ru/#/​