Ученые ТюмГУ исследовали уникальное урочище на Южном Тянь-Шане

ТАСС, 13 октября. Сотрудники лаборатории седиментологии и эволюции палеобиосферы X-BIO ТюмГУ Дмитрий Мирзабаев и Ярослав Трубин вернулись из международной палеонтологической экспедиции на Южный Тянь-Шань. Ее организовали Тянь-Шанское геологическое общество Кыргызстана и Институт геологии им. М.М. Адышева Национальной академии наук Киргизской Республики под эгидой UNESCO проходила в уникальной стратотипической местности - урочище Мадыген, где на поверхность выходят горные породы, отражающие летопись событий последних 250 млн. лет истории Земли. Большой интерес к региону проявляют ученые из различных стран - из числа иностранцев в этот раз, кроме россиян, в экспедиции принимали участие специалисты из Германии.

Организаторы экспедиции не преувеличивают, указывая, что Мадыген - это яркий и классический пример летописи геологических событий мезозойской эры на Евроазиатском континенте. Этот район известен в мировой палеонтологической науке как район с редкими репрезентативными формами ископаемой фауны. Здесь были найдены единичные экземпляры многих видов палеофауны и палеофлоры, которые позволили реконструировать палеогеографические и геологические события в течение миллионов лет.

"Экспедиция определенно стала для меня точкой роста и подняла планку научных устремлений. В пестроте геологических разрезов мне повезло наблюдать многообразие фауны, населявшей древние тропические морские экосистемы, и абиотические такты, сопровождающие ее эволюцию. Комплексное изучение этих разрезов позволит расширить и углубить представления о развитии природной среды планеты. Большое значение для меня имеют бесценный опыт международной коммуникации и перспектива дальнейшей кооперации нашего тюменского коллектива с зарубежными коллегами как из Центральной Азии, так и из Европы", - говорит Ярослав Трубин.

Лаборант-исследователь Дмитрий Мирзабаев рассказывает: "Экспедиция в Кыргызстан дала возможность получить незаменимый опыт в палеонтологической практике. В Урочище Мадыген уникальная стратиграфия наряду с богатыми находками ископаемой флоры и фауны позволила получить нам ценный научный материал для будущих исследований".

"Мы ставим задачу продолжить исследования в данном, новом для коллектива лаборатории седиментологии и эволюции палеобиосферы регионе, включая урочище Мадыген, Ферганскую долину и предгорья Тянь-Шаня. Очевидно, такое расширение географии наших исследований - от юга Западной Сибири в глубь Центральной Азии - создает предпосылки для межрегиональной и глобальной корреляции осадочных комплексов, выявления основных региональных закономерностей эволюции климата и природной среды в прошлом. А такие данные, учитывая общий закрытый характер территории и долгий перерыв в изучении, без сомнения, чрезвычайно востребованы современной геологической и палеонтологической наукой", - резюмирует заведующий лабораторией Павел Смирнов.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ