Сбербанк и ПАО "Россети" заключили соглашение об информационном взаимодействии

ТАСС, 13 октября. Сбербанк и ПАО "Россети" в рамках Международного форума Российская энергетическая неделя заключили соглашение об информационном взаимодействии. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и заместитель Генерального директора ПАО "Россети" по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексей Мольский.

В рамках долгосрочного сотрудничества стороны намерены взаимодействовать по следующим направлениям:

информационное взаимодействие при предупреждении о возникновении технологических нарушений, отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, способных привести к возникновению ЧС и повлиять на бесперебойную работу ключевых объектов банка;

сотрудничество по вопросам снижения рисков нарушения непрерывности банковских процессов в результате отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры.

Заключенное соглашение позволит Сбербанку своевременно получать экстренную информацию о технологических нарушениях, отклонениях от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, плановых работах, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и повлиять на бесперебойную работу ключевых объектов банка. Также это позволит снизить риски и смягчить последствия для инфраструктуры банка от технологических нарушений, отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, повлиявших на бесперебойную работу критически важных объектов и непрерывность бизнес-процессов банка.

В свою очередь ПАО "Россети" сможет своевременно получать информацию о возникновении отклонений, нарушений, сбоев на системах электроснабжения на объектах банка, связанных с технологическими нарушениями, отклонениями от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры ПАО "Россети".

Стороны в процессе реализации соглашения намерены организовать совместные мероприятия по: сотрудничеству в части информационного взаимодействия; развитию автоматизированного информационного обмена; совершенствованию методологии аналитического обеспечения участников сторон; защите информации и выполнению требований информационной безопасности.

"Это соглашение ознаменует новый этап нашего взаимодействия с Россетями. Три года назад мы заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по широкому спектру нефинансовых услуг. Новое соглашение посвящено информационному взаимодействию: оно позволит нам минимизировать риски технологических нарушений и перебоев в поставках электроэнергии и сразу же получать информацию о любых нештатных ситуациях, чтобы моментально реагировать на них", - сказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Взаимодействие Группы "Россети" и Сбербанка выходит за рамки традиционного банковского обслуживания. Мы активно работаем по самому широкому спектру вопросов, включая инновационное развития, сотрудничаем при подключении к сетям энергоемких объектов банка, разработке программных продуктов. Подписанное соглашение нацелено на обеспечение высочайшего уровня надежности электроснабжения ключевых объектов Сбербанка, в том числе развивающейся IT-инфраструктуры. Мы договорились о формате информационного обмена, который позволит свести к минимуму влияния техногенных рисков на работу наших партнеров", - отметил заместитель Генерального директора ПАО "Россети" по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексей Мольский.

Кроме того, в рамках пресс-подхода после подписания соглашения заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал об интеграции "зеленых" технологий в процессы Сбера:

"Сбер активно использует "зеленую" энергию. В течение 2021 года 27 крупнейших объектов Сбера перешли на получение энергии из возобновляемых источников. "Зеленая" энергия составляет не менее 9% от объема, потребляемого всей нашей инфраструктурой. В будущем году мы поставили перед собой амбициозную задачу нарастить использование такой энергии до 22-23% от общего объема.

Мы занимаемся интеграцией "зеленых" технологий в наши процессы уже три года. Одно из важнейших направлений - уход от потребления бумаги. За эти три года мы смогли заметно уменьшить количество используемых бумажных носителей: во внутренних процессах - на 83%, во внешних - на 29%. Наши эксперты подсчитали, что это позволило спасти не менее 160 тыс. деревьев. Кроме того, в этом году, когда наш банк отмечает 180-летие, мы утвердили программу "Зеленый марафон", в рамках которой наши сотрудники уже посадили 180 тыс. деревьев во всех регионах России".