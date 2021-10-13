"Ингосстрах" представил новый продукт страхования в случае злокачественных новообразований

ТАСС, 13 октября. Компания "Ингосстрах" предлагает клиентам воспользоваться новым страховым продуктом "ОнкоМед". В рамках программы компания обеспечивает лечение злокачественных новообразований и критических заболеваний на территории Российской Федерации, а также в странах Евросоюза и в Южной Корее.

Клиенты "Ингосстраха" могут выбрать одну из двух программ: "ОнкоМед. Лечение в РФ" или программы страхования с лечением за рубежом. При наступлении страхового случая полис "ОнкоМед. Лечение в РФ" гарантирует проверку диагноза и экспертное сопровождение с соответствующими консультациями по подбору клиник и программ лечения. Если лечение пациента невозможно по месту проживания - отсутствует необходимое оборудование, нет подходящего специалиста или не хватает места в стационаре - "Ингосстрах" организует и оплатит проезд до места лечения в пределах Российской Федерации, включая проживание в гостинице и трёхразовое питание, а также возвращение обратно. В случае летального исхода во время поездки на лечение или во время лечения в другом городе компания обеспечит репатриацию застрахованного лица.

Полис "ОнкоМед" с лечением в РФ также гарантирует клиенту организацию психологической и юридической поддержки при выявлении злокачественного новообразования. Возраст страхователя может составлять от 0 до 64 лет включительно, а стоимость полиса на один год начинается от 7 тыс. рублей и зависит от лимитов страховой суммы.

Программы страхования с лечением за рубежом предполагают организацию поездки до места получения медицинской помощи, обеспечение лечения и проживание для застрахованного лица и одного сопровождающего.

Кроме этого, при постановке диагноза "преинвазивное злокачественное новообразование" компания выплатит клиенту €1 500, а при нахождении в стационаре за рубежом оплатит €100 за каждый день стационарного лечения, но не более четырех недель по страховому случаю.

В рамках такого полиса также предусмотрена выплата €15 тыс. в случае невозможности или отказа от поездки на лечение за границу.

Клиент может выбрать программу с лечением в странах Евросоюза (за исключением Швейцарии) и Южной Корее не только по поводу злокачественного новообразования, но также кардиохирургические операции, операции на головном мозге, пересадку органов.

"Злокачественные новообразования - один из наиболее сложных классов заболеваний, лечение которых требует огромных ресурсов и связано с трудностями в процессе организации. В связи с этим мы фиксируем повышение спроса на страховые продукты, обеспечивающие получение медпомощи в случае таких заболеваний. Самое главное в конструкции подобных полисов - сделать процесс получения помощи комплексным, комфортным и оперативным. Новый продукт "ОнкоМед" отвечает этим параметрам - он обеспечивает широкий доступ к высококачественным медицинским услугам и предусматривает качественное покрытие различных рисков", - комментирует заместитель генерального директора по ДМС компании "Ингосстрах" Дмитрий Попов.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.​​​​​​