"Ингосстрах" выплатил 2,85 млн рублей за уничтоженную взрывом квартиру в Ногинске

ТАСС, 15 октября. "Ингосстрах" выплатил клиенту страховое возмещение в размере 2,85 млн рублей в связи с уничтожением имущества в результате взрыва газа в многоквартирном доме. Выплата была произведена компанией до фактического завершения расследования и до окончания государственных экспертиз по оценке состояния дома.

Страховой случай произошел в сентябре 2021 года в городе Ногинске Московской области. По сообщениям СМИ, в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали 24 квартиры - 17 из них были разрушены полностью. В результате взрыва погибли семь человек.

Квартира клиента была застрахована в "Ингосстрахе" по программе страхования имущества физических лиц. В соответствии с договором покрывались риски взрыва, пожара, повреждений водой, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, аварии.

"Взрыв в Ногинске - трагедия, которая унесла жизни людей и оставила выживших без крова. "Ингосстрах" приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших, - заявил Николай Цветницкий, начальник отдела урегулирования убытков страхования индивидуальных программ СПАО "Ингосстрах". - С момента получения уведомления о событии, наша компания сделала все возможное для оперативного урегулирования убытка и, не дожидаясь завершения расследования, выплатила клиенту полную страховую сумму, на которую была застрахована квартира. Надеемся, что выплата поможет нашему клиенту наладить дальнейшую жизнь".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.