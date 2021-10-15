ММК получил премию Global Metals Awards за помощь Магнитогорску

ЧЕЛЯБИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получило награду Global Metals Awards в номинации "Корпоративная социальная ответственность". Организаторы премии оценили вклад предприятия в борьбу с пандемией и помощь жителям Магнитогорска, сообщили в пресс-службе ММК.

"В создавшейся ситуации людям как никогда нужна была реальная поддержка и помощь. Именно поэтому было принято единственно возможное в такой ситуации решение - помочь Магнитогорску и его жителям в столь тяжелое время", - приводит пресс-служба цитату председателя совета директоров ПАО "ММК" Виктора Рашникова.

В апреле 2020 года по решению Рашникова ММК выделил более 530 млн рублей, чтобы обеспечить максимально возможный уровень эпидемиологической безопасности на предприятиях группы ММК и оказать помощь магнитогорцам. Кроме того, ММК стал одним из организаторов программы "Мы вместе", благодаря которой наиболее уязвимые жители города (пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные горожане) регулярно получали продуктовые наборы и комплекты средств индивидуальной защиты (СИЗ) - всего было закуплено более 300 тыс. продуктовых наборов и около 55 тыс. комплектов СИЗ.

Всего за 2020 год на благотворительность и социальные программы группа ПАО "ММК" направила более 2,9 млрд рублей.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 81,26%.