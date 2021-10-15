Более 100 законов приняли белгородские депутаты с начала года

БЕЛГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Более 100 законов приняли депутаты Белгородской областной думы с начала текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число внесенных депутатами законопроектов выросло почти вдвое, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"За год работы думой принято 107 областных законов и поддержано 44 федеральных законопроекта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло почти вдвое. При этом юридическую экспертизу сейчас проходят еще 12 законодательных депутатских инициатив", - приводит пресс-служба слова председателя облдумы Ольги Павловой.

Павлова уточнила, что за это время удалось увеличить размеры социальных выплат для 20 категорий населения, а также принять закон об инициативных проектах, благодаря которым появился механизм финансирования предложений населения. Кроме того, меры поддержки также получили представители бизнеса.

"Бизнес получил ряд мер поддержки, среди которых снижение стоимости патента, а также сохранение коэффициента 0,9 для индивидуальных предпринимателей на патенте в 2022 году. Он действует для более чем 70 видов бизнеса", - добавила председатель облдумы.