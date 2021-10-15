В РСПП обсудили, где креативным индустриям взять деньги

ТАСС, 15 октября. В программе "Недели российского бизнеса" 12 октября 2021 года впервые состоялся Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности, на котором компании, представители власти и институтов развития обсудили, кто и как может инвестировать в креативное предпринимательство.

Концепция развития творческих (креативных) индустрий, утвержденная правительством России, ставит амбициозную цель - обеспечить рост сектора с нынешних 2% до 6% ВВП. Но для существенного рывка есть ряд барьеров, в частности, связанных с вопросом, где найти инвестиции. Это и стало одной из главных тем дискуссии форума.

По мнению председателя Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игоря Вдовина, финансовая инфраструктура в сегменте креативной экономики, в отличие от традиционных, сырьевых и перерабатывающих секторов, так и не создана. "С одной стороны, хорошо, что креативные индустрии пока не попали под общий каток регулирования, с другой - одного Президентского фонда культурных инициатив явно недостаточно, чтобы насытить деньгами проекты, которые находятся на стадии идеи", - отметил он.

Игорь Вдовин подчеркнул, что в креативных индустриях пока нет инструментов поддержки, уже действующих в ИТ-бизнесе: "Сложный процесс превращения идеи в стартап, а потом, не дай бог, в единорога нуждается в поддержке, и не обязательно со стороны государства. Но пока такого акселератора в креативных индустриях я не вижу".

Не принял на себя роль активного инвестора и банковский сектор. Банки игнорируют не только новые явления в креативных индустриях, но и такие традиционные направления, как музыкальный бизнес. Председатель правления Российского Авторского Общества и основатель лейбла "Первое Музыкальное" Максим Дмитриев отметил, что даже крупнейшим игрокам отрасли крайне затруднительно получить деньги под залог креативного продукта: "За последние 25 лет мы искали самые разные источники заимствований и реже всего находили финансирование в банках. Наше общение с представителями банковского сектора можно подытожить фразой “Страшно далеки мы друг от друга“".

При этом банковское сообщество холодно относится и к такому, казалось бы, доказавшему свою ликвидность на практике сектору, как ИТ. Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов подчеркнул, что "интерес к инвестициям в технологии растет не только в мире, где продолжается бум IPO, но и в России, пусть мы и отталкиваемся от более низкой базы. Однако речь идет не о том, что банки кредитуют технологические компании, а об активном интересе со стороны бизнес-ангелов или институциональных партнеров - компаний-стратегов, которые приобретают продукты и интегрируют их в свои холдинги".

Традиционный банковский аргумент звучит так: полноценной работе по кредитованию креативного бизнеса якобы мешает позиция Центрального банка РФ. Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка России Михаил Мамута считает, что препятствий регуляторного характера все же нет: "В регулировании Банка России нет ни одной нормы, которая каким-либо образом ущемляла бы интеллектуальную собственность как предмет или право залогового характера. Банки не ограничены в своем праве эту собственность брать. Никакого негативного влияния на капитал или резервы это не оказывает". По данным ЦБ РФ, за последние три года банки выдали более 130 кредитов под залог интеллектуальной собственности. По словам Михаила Мамуты, проблема, во-первых, в недостатке сформированной практики оценки нематериальных активов, а во-вторых - в отсутствии необходимого вторичного рынка залогов. Он напомнил, что, в отличие от России, в странах с богатой практикой работы с залогом в сфере интеллектуальной собственности, как правило, есть мощный институт независимой оценки нематериальных активов, а также механизм обратного выкупа залогов по гарантированной стоимости государственными институтами развития. "Необходимо подумать над решением этих задач совместно с институтами развития, министерствами, которые в этом заинтересованы, и, разумеется, с бизнес-сообществом и экспертами", - отметил представитель ЦБ РФ.

Однако ранее РСПП и Минэкономразвития уже обращались к ЦБ РФ с просьбой скорректировать ряд регламентов, не позволяющих относить интеллектуальную собственность к залогам надлежащего качества.

Отвечая представителю ЦБ РФ, Максим Дмитриев заверил, что бизнес давно готов включиться в разработку методики оценки залогов для банков на основе опыта, накопленного лейблами: "Мы предлагали сформировать, например, на базе ВЭБ РФ совет, который мог бы оценивать объекты интеллектуальных прав. Мы проводили соответствующие исследования и пришли к выводу, что разброс в оценках продуктов составлял не более 5-10%".

Председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский подчеркнул, что вопрос о залоге для развития финансовой инфраструктуры в интересах креативных индустрий имеет системообразующий характер: "От решения этого вопроса зависит само функционирование рынка интеллектуальной собственности, его институционализация. Когда рынок существует в режиме гаражной экономики, очень сложно гарантировать дальнейший оборот залога в случае негативного исхода кредитования".

В результате дискуссий участники форума высказались за необходимость срочной разработки методов оценки залогов для банков. Итоги обсуждения в форме предложений РСПП будут направлены в Правительство России для рассмотрения и включения в план реализации Концепции развития творческих (креативных) индустрий.