"Серебряный Лучник" открывает регистрацию

ТАСС, 15 октября. Впервые статуэтка "Серебряного Лучника" (12+) - главная награда премии - была вручена по итогам 1997 года. Тогда на первую в истории страны премии в области коммуникаций было подано чуть более 20 проектов в трех номинациях.

За четверть века "Серебряный Лучник" вышел за рамки профессионального конкурса и представляет собой коммуникационную эко-систему, которая включает большое собрание из 12 томов "50 лучших проектов", Студенческую неделю, конкурс студенческих команд на лучшее решение бизнес-задач ЛУЧНИК Future, Международную конференцию для высшей школы с участием лауреатов и экспертов, Дни открытых презентаций лучших проектов года в Общественной палате РФ, церемонию в большом зале отеля Метрополь.

Премия имеет развитую систему региональных конкурсов: "Серебряный Лучник"-Дальний Восток, "Серебряный Лучник"-Сибирь, "Серебряный Лучник"-Урал, "Серебряный Лучник"-Приволжье, "Серебряный Лучник"-Самара, "Серебряный Лучник"-Юг, "Серебряный Лучник"- Север-Запад. В систему также входит, отметивший свое 17-летие, конкурс в центральном федеральном округе RUPOR. "Серебряный Лучник" ежегодно принимает десять лучших проектов премии с международным статусом PROBA AWARDS.

"Серебряный Лучник" - престижная награда специалистам коммуникационной отрасли. Члены экспертного совета ежегодно оценивают более 200 проектов, а общее их число за 25 лет превысило 6000. В числе лауреатов - авторские коллективы из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, сотрудники общественных и некоммерческих организаций, транснациональных корпораций, региональных администраций, министерств и ведомств.

"Серебряный Лучник" - ровесник российской коммуникационной отрасли. И вместе с отраслью Национальная премия развивалась и росла. Мы вместе набирались опыта и менялись в соответствии со временем. 25-летие - хороший "возраст", повод начать что-то новое. И мы заявляем об открытии конкурса для студенческих команд на лучшее решение бизнес-задач - "Лучник Future", - сообщила исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк.

"Лучник является прекрасной площадкой для специалистов, где они могут показать результаты своей работы, обменяться мнениями и опытом, обсудить наиболее успешные кейсы. Это не только награждение но и большая школа, хорошая платформа для дальнейшего развития и самореализации, для оценки пройденного пути. И благодаря развитой системе региональных конкурсов Лучник превратился по-настоящему в национальную премию, абсолютно прозрачную и эффективную. Она работает на развитие индустрии коммуникаций и выполняет важную социальную миссию, создавая стимулы еще более интересно работать и решать сложнейшие коммуникационные задачи современного общества. Заявленные номинации характеризуют состояние отрасли. Лучник отражает то, что происходит внутри в отрасли и в обществе в целом и выполняет стратегическую задачу: создает тренды и показывает, куда двигаться дальше", - заявил член Попечительского совета, председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский.

Проекты на соискание Национальной премии "Серебряный Лучник" принимаются до 15 января 2022 года в 11 номинациях. В их числе - "Культурно-просветительские проекты", "Корпоративная социальная ответственность, "Благотворительность". "Продвижение государственных и общественных программ", "Развитие и продвижение территорий", "Продвижение технологий будущего", "Образовательные проекты в сфере коммуникаций", "Международные коммуникации", "ESG-коммуникации: социальная сфера и корпоративное управление", "ESG-коммуникации: экология и устойчивое развитие". Также будут названы лучшие проекты в области корпоративных, маркетинговых, антикризисных коммуникаций. Будет назван лучший региональный проект и вручен Гран-При конкурса за лучший проект 2021 года.

ТАСС - генеральный информационный партнер.