Стартовало народное голосование за лучшие проекты международной премии #МЫВМЕСТЕ

ТАСС, 15 октября. Это финальный этап Премии (0+), который позволит определить победителей. Параллельно с народным голосованием проходит оценка финалистов федеральным жюри. Всего в финал международной премии вышли 288 финалистов из всех регионов России. В треке Бизнес в финале представлены 80 проектов, в треке Медиа - 76 проектов, а в треке Волонтеры и НКО - 132 инициативы.

"Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ - это история, которую создают некоммерческие организации, представители власти, бизнеса и, конечно же, любой небезучастный гражданин нашей большой страны. Всех участников премии объединяет стремление помочь тем, кто в этом нуждается. Своими проектами авторы добиваются реальных позитивных изменений. Выбрать лучшие инициативы добровольцев на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ каждый россиянин. Это настоящее народное голосование, которое поможет определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни - зависит от нас самих", - отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Народное голосование позволяет выявить предпочтения аудитории и выразить поддержку участникам. Этот этап не только влияет на итоговый результат, но и рассказывает о проектах в регионах, которые действительно помогают сделать жизнь людей лучше.

"Из 25 тысяч проектов, поданных в течение заявочной кампании, экспертной комиссией были отобраны наиболее эффективные из них, соответствующие критериям оценки. Каждый без исключения проект, поданный на Премию достоин признания, однако в финал вышли 288 проектов, которые на всех этапах защит и оценок продемонстрировали по-настоящему значимые результаты. Например, среди финалистов есть проекты, которые развивают и формируют экологическую культуру, занимаются цифровым просвещением, проекты молодых ученых и талантливых блогеров. Народное голосование покажет, в каких инициативах есть сильные команды единомышленников, волонтеров, где есть широкая поддержка местных сообществ. Призываю всех отдать свой голос за понравившийся социальный проект на сайте Добро.рф"- отметил Руководитель платформы ДОБРО.РФ, Депутат Государственной Думы, Председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

По опыту конкурса "Доброволец России" (0+), который проходил на протяжении 10 лет, благодаря народному голосованию о проектах узнает большое количество людей, о проектах узнают в органах власти, проекты получают поддержку и находят спонсоров и единомышленников. В таком партнерстве и объединении вокруг идеи взаимопомощи и заключена главная идея Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Ознакомиться с проектами и проголосовать за понравившиеся инициативы сможет любой житель страны до 23:59 5 ноября на портале https://dobro.ru/vote.

Каждый голос имеет значение и может повлиять на итоговый результат.

В треке "Волонтеры и НКО" представлены проекты, направленные на улучшение качества жизни людей. Примечательно, что в треке есть возрастная категория авторов от 14 до 17 лет, финалистами которого стали 36 проектов из 28 регионов России. Проекты детей затрагивают такие важные темы, как поддержка людей с ОВЗ, помощь ветеранам и маломобильным гражданам, многодетным семьям, культура, экология, доступная среда и многие другие. Над некоторыми - трудится лишь один человек, а над какими-то - компании единомышленников.

Трек "Волонтеры и НКО", на который поступило больше всего заявок, стал продолжением Всероссийского конкурса "Доброволец России", благодаря которому с помощью грантов, акселератора и информационных кампаний поддержку получило 400 социальных проектов. Призеры конкурса пополнили молодежный и общественный кадровый резерв, стали экспертами крупных форумов, развивали проекты и личностные качества с наставниками.

В треке "БИЗНЕС" в финал вышли проекты из 17 регионов России, это проекты как крупных федеральных компаний, так и представителей среднего и малого бизнеса, это предприниматели, компании малого и среднего бизнеса, а также федеральные компании с программами по корпоративной социальной ответственности, устойчивому развитию и корпоративному волонтерству.

Треки "Волонтеры и НКО" и "Бизнес" представлены номинациями:

"Помощь людям" - проекты по благополучию уязвимых категорий граждан и социальной помощи.

"Здоровье нации" - проект, затрагивающие тему здравоохранения, донорства, продвижению спорта и здорового образа жизни.

"Страна возможностей" - проекты по воспитанию личности, раскрытию талантов, развитию образования и науки.

"Культурное наследие" - проекты по развитию культурных ценностей, традиций и сохранению исторической памяти.

"Комфортный город" - проекты по развитию регионов, городской среды и социальной инфраструктуры.

"Зеленая страна" - проекты по сохранению окружающей среды, поддержанию экологии, защите животных и их прав.

"Технологии для жизни" - проекты по созданию или распространению цифровых продуктов для улучшения качества жизни.

"Герои среди нас" - проекты по защите от ЧС и их ликвидации, поиску людей и культуре безопасности.

В треке Медиа 76 финалистов из 40 регионов РФ, среди которых авторы социального контента, в том числе журналисты и блогеры. Это истории о людях, меняющих жизнь к лучшему, размещенных в местных СМИ, о созидательной гражданской активности в малых населенных пунктах. Также в этой номинации авторы представили свои блоги и каналы, которые рассказывают о добровольчестве и возможностях для молодежи, пожилых людей и волонтеров. Голосовать можно в номинациях:

"Социальные медиа" - здесь представлены каналы и блоги по социальной тематике и развитию позитивной гражданской активности.

"Сторителлинг" - видео, фоторепортажи, статьи с историями о людях, меняющих жизнь к лучшему.

"Медиаволонтерство" - в этой номинации представлены медиапроекты волонтеров.

"Локальные медиа" - для фото, видео, статей, размещенных в местных СМИ, о созидательной гражданской активности в малых населенных пунктах.

Самыми популярными номинациями в треке Медиа стали "Сторителлинг" и "Социальные медиа".

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ - это продолжение одноименной акции, благодаря которой помощь в пандемию получило 6,5 млн человек, и наследие Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России". Грантовый фонд Премии составляет 100 млн. рублей.

Победителей Премии объявят на Международном форуме гражданского участия (0+), который пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве 2 - 5 декабря. Форум пройдет под эгидой ЮНЕСКО.

ТАСС - информационный партнер.