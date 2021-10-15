Эксперт РА: лидер рынка доверительного управления увеличивает отрыв

ТАСС, 15 октября. Согласно предварительным данным рейтингового агентства "Эксперт", компании бизнеса Сбер Управление Активами по итогам девяти месяцев 2021 года занимают первое место по объёму активов под управлением среди всех российских управляющих компаний. Объём средств под управлением за три месяца вырос на 4,5% и достиг отметки в 1493,8 млрд рублей. Увеличение объёма средств под управлением Активный в третьем квартале было обусловлено двумя факторами - притоком новых средств от розничных инвесторов и переоценкой активов под управлением.

Совокупно объём рынка доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций под управлением 15 крупнейших УК достиг 9,3 трлн рублей, увеличившись в III квартале на 4,6% и достигнув 406 млрд рублей. Объём активов под управлением топ-5 УК вырос за квартал на 5,2%, достигнув 5,9 трлн рублей.

"Наибольший рост, как и в предыдущие периоды, обеспечило именно розничное направление нашего бизнеса - по результатам квартала мы зафиксировали прирост активов по всей продуктовой линейке за счет чистых притоков от частных инвесторов. В этом году мы активно развиваем направление обслуживания ультрапремиальных клиентов, поэтому этот сегмент наряду с открытыми ПИФами стал одним из основных драйверов роста розничного бизнеса в третьем квартале. Также стоит отметить, что значительный вклад в прирост активов под управлением в третьем квартале внесла переоценка активов. В третьем квартале переоценка дала положительный эффект практически по всем направлениям. Если говорить о соотношении прироста от чистых привлечений и переоценки, то она составила 60/40 в пользу первых", - сообщил генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.

Сбер Управление Активами - один из лидеров в розничном сегменте рынка доверительного управления. Компания занимает первое место в рейтинге Московской биржи по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) - 276,4 тыс. ИИС (+62 тыс. с начала года), что составляет 60% от общего количества ИИС во всех управляющих компаниях страны (461,7 тыс.). По данным портала Investfunds, Сбер Управление Активами принадлежит самая большая доля в сегменте паевых инвестиционных фондов (биржевых и открытых) - 25,5%.

По итогам 2020 года компания показала лучшую среди 15 управляющих компаний доходность управления средствами Пенсионного фонда России (ПФР).

АО "Сбер Управление Активами" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО "Сбер Управление Активами" и иную информацию можно по адресу заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.