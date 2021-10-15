Доля женщин среди инвесторов ПСБ составляет 30%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Женщины составляют 30% от общего числа инвесторов ПСБ и владеют 13% активов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на старшего вице-президента – директора дирекции по внешним связям ПСБ Веру Подгузову, представившую эти данные на Евразийском женском форуме.

"Работая в банковской сфере, не могу не отметить такую возможность занятости женщин, как работа с инвестициями. Если брать статистику по ПСБ, то 30% - это инвесторы-женщины, которым принадлежит 13% активов, а 70% - инвесторы-мужчины, им принадлежит 87% активов", - сообщила Подгузова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.

По словам спикера, наиболее активно инвестируют женщины в возрасте от 28 до 38 лет, это примерно 40% от общего количества. Основной особенностью их поведения как инвесторов является консерватизм, при этом доходность активов женщин более высокая, отметила Подгузова. Как правило, женщины отдают предпочтение диверсифицированным и сбалансированным фондам.

"Женщины принимают инвестиционные решения, основываясь на фактах, а не на интуиции. Они склонны инвестировать для того, чтобы добиться конкретных целей, а 96% мужчин отметили, что инвестируют только с целью увеличения дохода", - рассказала Подгузова.

В целом, по ее словам, доля женщин-инвесторов во всем мире ежегодно увеличивается. Лидирующая позиция по количеству женщин-инвесторов у Испании (37%), Россия – на втором месте (33%).

Женщины в топ-менеджменте компаний

По словам Подгузовой, компании, которые возглавляют женщины, нередко опережают по ключевым показателям предприятия с мужчинами-руководителями. Она привела результаты исследований, согласно которым, даже если в совете директоров состоит всего одна женщина, стоимость ценных бумаг такой компании при стабильном состоянии рынка увеличивается на 5%. За последние два года, в эпоху цифровых трансформаций, в том числе связанных с пандемией коронавируса, доля женщин в топ-менеджменте компаний разных стран увеличилась с 17,6% до 19,9%.

Специальная программа "Промсвязьбанка"

Как отмечено в сообщении, банк активно поддерживает развитие компетенций, которые помогают женщинам стать предпринимателями. Так, с 2019 года в банке существует социальный проект "Курс малого бизнеса" для военнослужащих, увольняющихся в запас, и их жен.

"Жены военнослужащих мыслят креативно и не боятся брать на себя предпринимательские риски. Мы отмечаем появление новых возможностей для открытия бизнеса именно в условиях цифровой среды - например, женщины охотно берутся за развитие онлайн-бизнеса такого рода, как онлайн-магазины или онлайн-школы для детей", - цитирует Подгузову пресс-служба.