Программы Executive MBA РАНХиГС вошли в топ-50 мирового рейтинга Financial Times

ТАСС, 18 октября. Программа Executive MBA Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС и совместная российско-бельгийская программа Executive MBA ИБДА и Школы менеджмента Антверпена заняли 44 и 45 места в международном рейтинге газеты Financial Times. За год они поднялись на 8 и 10 позиций соответственно.

Рейтинг Financial Times - самый престижный в мире рейтинг для топ-менеджеров и собственников бизнеса. Он считается главным индикатором качества программ уровня Executive МВА. Executive MBA ИБДА Академии уже во второй раз возглавляет список Financial Times в России и Восточной Европе.

"Возрастающая неопределенность и стремительное развитие технологий требуют от управленцев и предпринимателей новых знаний, навыков и личных качеств. Соответствующие вызовы встают перед всеми бизнес-школами мира. За прошедший год программы Executive MBA Президентской академии не просто удержали позиции, но и укрепили свое положение, поднявшись в самом престижном международном рейтинге на 8 и 10 позиций и войдя в мировой топ-50. Это показывает международную конкурентоспособность бизнес-школы Президентской Академии, нашу способность отвечать на самые серьезные вызовы, встающие перед бизнес-образованием", - прокомментировал ректор Президентской академии Владимир Мау.

Программа Executive MBA ИБДА РАНХиГС - самая первая программа ЕMBA в России. Она существует уже более 20 лет и с момента своего создания ориентирована на объединение самых эффективных отечественных и мировых практик ведения бизнеса. Ее выпускниками являются свыше 1 тыс. человек - это владельцы бизнесов, руководители и топ-менеджеры российских и зарубежных компаний, представители государственных органов.

Совместная российско-бельгийская программа Executive MBA ИБДА и Школы менеджмента Антверпена также реализуется около 20 лет. Выпускниками программы уже стало свыше 700 человек, занимающих ведущие посты в российских и зарубежных корпорациях.

"Тот факт, что сразу две наши программы второй год подряд входят в самый престижный рейтинг Financial Times, говорит о том, что российское бизнес-образование признается на международном рынке. ИБДА вновь доказала свой статус ведущей национальной бизнес-школы международного уровня, и это открывает новые возможности для выстраивания отношений с лучшими школами мира", - подчеркнул проректор, директор ИБДА РАНХиГС Сергей Мясоедов.

"Еще ни одной отечественной программе не удавалось подняться так высоко в рейтингах. На протяжении уже многих лет Академия вносит вклад в развитие предпринимательства в стране и создает новые условия для развития бизнес-среды", - добавил директор программы Executive MBA ИБДА РАНХиГС Ашот Сеферян.

Президентская академия является основоположником бизнес-образования в России - на сегодняшний день она реализует 13 программ МВА, 6 программ Executive MBA и 4 программы DBA мирового уровня. Все программы разработаны на базе современных технологий и актуальных трендов менеджмента. Программы EMBA Академии прошли аккредитацию таких ассоциаций, как AACSB, AMBA и НАСДОБР, входят в международные рейтинги Business Week и Eduniversal, а также регулярно занимают ведущие места в Народном рейтинге бизнес-школ России.

ТАСС - информационный партнер РАНХиГС.