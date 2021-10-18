Новую философию маркетинга обсудили на бизнес-конференции "День Бренда 2021"

ТАСС, 18 октября. Конференция "День Бренда 2021" (18+) прошла в офлайн-формате 12 октября под девизом "Созидание будущего. Философия нового маркетинга". На мероприятии выступили более 120 спикеров из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как "Яндекс", МТС, Unilever, Mars, WWF России, Dirol, "Джонсон & Джонсон", "Сбер", АДВ, НМГ, Mail.ru Group, НРА, Mail.ru Group, Mediascope и других.

Конференция была разделена на четыре одновременных потока, включающих в себя дискуссионные и аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов.

Во время конференции участники сделали прогнозы, обсудили роль ТВ и ОТТ-видео, новые подходы в наружной рекламе, выходы рекламодателей на маркетплейсы и новые тенденции в маркетинге.

Несколько тезисов с прошедшего мероприятия:

"Ключевой вызов ближайших лет - научиться обращаться к разным сторонам личности человека, перестать воспринимать его как нечто цельное", - Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций "Сбер".

"Телевизионная реклама вырастет на 15%. Биллинг в 2021 будет лучшим за всю историю НРА", - Алексей Толстоган, генеральный директор НРА.

"На рынке сейчас есть 10 цифровых игроков, которые производят совокупно столько же контента, сколько отдельно взятый крупный федеральный телеканал. Телевизионный рекламный рынок - 170-180 млрд рублей, объем рынка ОТТ-видео - 27 млрд рублей. Даже при значительных темпах роста производить такой объем контента для цифровой среды невозможно. ОТТ-игроки и телеканалы просто обязаны быть партнерами", - Ян Кухальский, генеральный директор "Медиа-1".

"Аудитория в возрасте 20-35 лет ценит бренды, которые обращают внимание на устойчивое развитие. Люди готовы переплачивать за eco-friendly бренд", - Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хаус "Газпром-медиа".

"Во время кризиса нужно думать о потребителе. В кризисной ситуации он захочет видеть personal touch и чувствовать, что бренды о нем заботятся", - Мария Донских, CEO dentsu Russia.

"80% покупателей стремятся к бережливому потреблению и ищут лучшее предложение на полке. Лучше всего это иллюстрирует галопирующий рост жестких дискаунтеров", - Алексей Ходячих, директор по маркетинговым коммуникациям Nestle Russia.

"Российский рекламный рынок вырастет в России на 14-15% и составит 550 млрд", - Мария Колосова, генеральный директор GroupM.

Посмотреть презентации участников можно в спецпроекте на AdIndex.ru. Полная запись трансляции "День Бренда 2021" также доступна на странице AdIndex в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и YouTube.

"День Бренда" - ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. Конференция организована Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при участии AdIndex, Mediascope и "Национального Рекламного Альянса" (НРА).

Организаторы мероприятия: "Русбренд", AdIndex, Mediascope, "Национальный Рекламный Альянс" (НРА).

Генеральный партнер: АДВ.

Индустриальные партнеры: "Газпром-медиа", "Национальная Медиа Группа" (НМГ), ВГТРК, GroupM, dentsu Russia, "Салют", Smart Market.

Партнеры конференции: Media Instinct Group, "Яндекс", Mobio, Deltaplan Group, НТВ, Konnektu.

Официальная соцсеть конференции: "ВКонтакте" .

Радиопартнер: "Эхо Москвы" .

Главный агрегатор новостей: СМИ2 . ​​​​​

Информационные партнеры: ТАСС , "Ведомости" , "Российская газета" , "Коммерсантъ" , "Известия" , "Интерфакс" , Rusbase , "Аргументы и Факты", "Комсомольская правда", "Metro", Outdoor Media .

Специальные партнеры: MAER, "Воды Здоровья", Botaniq, innocent.

Все подробности на официальном сайте конференции: https://brandday.ru/bd2021

Возрастная категория 18+