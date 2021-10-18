"Серебряный Лучник" открывает конкурс студенческих команд

ТАСС, 18 октября. Главная цель конкурса студенческих команд Лучник Future (12+) - сформировать профессиональное сообщество молодых специалистов и привлечь их к решению конкретных бизнес и социальных задач, актуальных для современного общества и экономики. Первые кейсы от Трубной металлургической компании и Segezha Group уже размещены на странице конкурса. Список задач будет обновляться вплоть до 1 декабря 2021 года.

К участию в конкурсе приглашаются студенты вузов, обучающиеся менеджменту организаций, рекламе, связям с общественностью и маркетингу. Один вуз может зарегистрировать сразу несколько команд численностью от 5 до 7 человек. Каждый член команды имеет возможность быть представленным лично с указанием своих профессиональных компетенций.

Регистрация решений, которые оформляются также, как основные проекты на конкурс, принимаются до 15 января 2022 через сайт. Конкурс проводится в два этапа: после экспертизы заявок и публикации рейтинга (шорт-листа лучших решений по каждой задаче), авторам необходимо выступить с открытой презентацией перед участниками и партнерами конкурса. Победителей определит жюри, в состав которого войдут члены Экспертного совета Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" и представители организаций, представившие свои кейсы для решения. Участие для студентов в конкурсе - бесплатное.

Авторы лучших решений получат право на интеграцию своих предложений силами студенческой команды в деятельность организации, представившей задачу на конкурс, а также получат диплом и статуэтку "Лучник Future". Церемония награждения пройдет в феврале 2022 года в Общественной палате РФ.

Как отметила исполнительный директор национальной премии Надежда Явдолюк, развитие сообщества молодых профессионалов в сфере общественных связей - это важная задача на перспективу: "Мы ценим опыт и транслируем лучшие практики, для их применения нужна энергия молодости, интеллектуальный драйв, мечта о самом лучшем мире, где живут счастливые люди. Это то будущее, которое мы создаем сейчас. Надеюсь, что "Лучник Future" станет своеобразным лифтом для талантливых ребят и локомотивом для конкурса в целом".

"Конкурс студенческих команд "Лучник Future" для России является беспрецедентным. Пожалуй, никогда раньше у студентов не было возможности не просто поразмышлять над теоретическими задачами, которые они сами для себя придумали, а действительно создать коммуникационную стратегию для большого реального российского бизнеса. А в случае победы еще и принять участие в реализации кейса, пополнить свое профессиональное портфолио работой с крупными компаниями. "Лучник Future" родился под брендом самой популярной и заслуженной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", которой в этом году исполняется 25 лет. Мы, как организаторы, надеемся, что "Лучник Future" станет достойным преемником его традиций, ставя перед собой важнейшую задачу - раскрыть молодые таланты и дать им возможность стать яркими представителями отрасли", - подчеркнула исполнительный директор "Лучник Future" Юлия Мохова.

Учредителем конкурса является дирекция национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Наиболее полная информация о конкурсе, требованиях по регистрации, по оформлению заявок, этапах и сроках, партнерах, кейсах размещена на официальной странице конкурса.

ТАСС - генеральный информационный партнер.