Состоялся Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности

ТАСС, 18 октября. В рамках "Недель российского бизнеса" прошел Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности, на котором заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Юлия Голубева сформулировала, при каких условиях может развиваться креативное предпринимательство в России.

Творческое предпринимательство и весь сегмент креативной экономики устроены несколько иначе, чем сырьевые или перерабатывающие отрасли, отметила Юлия Голубева: "Существующие налоговые режимы не вполне учитывают специфику интеллектуального бизнеса. В креативном предпринимательстве основная доля расходов приходится на оплату творческого вклада, то есть на зарплаты креативных специалистов. Материальные ресурсы, такие как оборудование, для многих креативных отраслей малозначимы".

Именно поэтому для креативных компаний и предпринимателей должна быть разработана особая модель налоговой политики. Благоприятный фискальный режим, по мнению Юлии Голубевой, связан с шестью послаблениями. Во-первых, страховые взносы с зарплат в креативном секторе должны быть снижены до уровня (который установлен для) IT-компаний. Во-вторых, сделки по реализации всех видов исключительных прав должны быть освобождены от налога на добавленную стоимость. В-третьих, затраты компаний на приобретение лицензий, необходимых для производства творческого продукта, должны приниматься к учету с повышающим коэффициентом 1,2. В-четвертых, возможность однократной легализации интеллектуальной собственности на балансе без уплаты налога на прибыль необходимо сделать бессрочной. В-пятых, страховыми взносами не должны облагаться компенсационные вознаграждения за использование объектов авторского, смежного и патентного права. В-шестых, должно быть снижено налоговое бремя на инфраструктуру креативного предпринимательства: кластеры, арт-резидентами и др.

Предложенные меры поддержал председатель правления Российского Авторского Общества и основатель лейбла "Первое Музыкальное" Максим Дмитриев: "Авторы, исполнители несправедливо облагаются дополнительными выплатами в качестве взносов в социальные фонды и так далее. Кроме того, мы, тратя большие деньги на создание творческого объекта, вынуждены платить налог на добавленную стоимость. Изменение налоговой политики позволило бы креативным умам не утекать за рубеж, где необходимые льготы существуют".

В свою очередь, заместитель директора департамента правового регулирования Министерства культуры РФ Алексей Кубышкин разделяет мнение коллег, однако подчеркивает, что сначала на законодательном уровне необходимо определить, что будет пониматься под субъектами креативного предпринимательства, кто будет получателем поддержки и каким критериям он должен соответствовать: "У нас довольно жесткие критерии отнесения к креативному предпринимательству. Первый - это соотношение расходов на формирование нематериальных активов к объему расходов на оплату труда. Второй, корреспондирующий критерий - доля выручки от распоряжения интеллектуальными правами в общей выручке. В обоих случаях доля должна быть равна или превышать 50%".

При этом некоторые представители Минэкономразвития и Минфина скептически оценивают налоговые преференции для креативных индустрий, поскольку любые налоговые льготы - это выпадающие доходы бюджета. Они настаивают на том, что необходимо четко показывать, за счет чего эти выпадающие доходы будут компенсированы.

В ответ на опасения представителей правительства директор Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере Ирина Ильина выразила мнение о том, что для достижения социально-экономических эффектов иногда следует идти на компромисс.

Предложенные налоговые меры не повлекут существенных выпадающих доходов. Так, уравнивание страховых взносов с зарплат во всех креативных индустриях с IT-сектором составит 5,6 млрд рублей (если смотреть по крупным компаниям) и 10,8 млрд рублей (если тиражируем на отрасль в целом), а освобождение от этих взносов авторских вознаграждений, включая вознаграждения за служебные изобретения, будет стоить от 0,6 до 1,5 млрд. Отмена НДС на оборот интеллектуальной собственности будет стоить бюджету 5,8 млрд рублей.

Повышающий коэффициент 1,2 на принимаемые к учету затраты на приобретение IP сформирует выпадающие доходы в 5,6 млрд рублей. Это позволит сделать рынок IP в России конкурентоспособным и сместить налоговую нагрузку производителя на конечную стадию. "Если мы говорим о страховых взносах во внебюджетные фонды, то их совокупный объем составляет около 13 трлн рублей. Между тем льгота по взносам с авторских вознаграждений обойдется в 640 млн рублей, снижение взноса с зарплат до 7,6% - 6,5 млрд. Как видим, цифры не существенные - выпадающие доходы составят менее 0,1%", - отметила Ирина Ильина.

Участники форума сошлись в том, что это совсем небольшая плата за повышение доли инновационной продукции, созданной с учетом результатов интеллектуальной деятельности, права на которую принадлежат российским правообладателям. Этот показатель мониторинга Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации сегодня составляет всего 1,09%.

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев отмечает: "Выпадающие доходы, в том числе освобождающие от нагрузки оборот интеллектуальной собственности, будут компенсированы другими налоговыми поступлениями в бюджет, в первую очередь - налогом на прибыль, поскольку продукты, основанные на использовании нематериальных активов, более конкурентоспособны и дороги".

Все эти меры помогут добиться роста креативного сектора и экономики в целом, уверен вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский: "Налоги - всегда сложная тема. Как мы увидели, выпадающие доходы в соотношении с общим объемом налоговых поступлений составляют десятые и даже сотые доли процента. Хотелось бы надеяться, что правительство это тоже отметит и примет к сведению, поскольку введенные налоговые льготы сегодня в будущем конвертируются в дополнительные и стабильные источники для роста экономики".

По итогам форума РСПП будут сформулированы комплексные предложения по налоговым преференциям с оценкой их эффективности для последующей передачи в Министерство культуры РФ.