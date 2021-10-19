Губернатор Смоленской области призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в регионе

СМОЛЕНСК, 19 октября. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал местные власти ускорить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе. С 8 октября охват обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан был увеличен с 60 до 80%, сообщает во вторник пресс-служба правительства Смоленской области.

"Ни в коем случае нельзя забывать о вакцинации. Нужно наращивать ее темпы, а также строго следить за соблюдением ограничительных мер, введенных на территории области", - приводит пресс-служба слова Островского.

Он уточнил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе коечный фонд Смоленской области был увеличен до 2 152 мест, из которых 1 129 коек - с подачей кислорода. В ближайшее время дополнительно будет развернуто еще 90 коек на базе Смоленского областного клинического госпиталя ветеранов войн, которые обеспечат кислородными концентраторами.

"Необходимо приложить максимум усилий, чтобы продолжить оказание смолянам медицинской помощи по всем направлениям. Однако, учитывая крайне напряженную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе, департаменту [по здравоохранению] необходимо просчитать любые, даже самые сложные сценарии развития событий, обеспечив заболевших качественным лечением", - добавил Островский, слова которого приводит пресс-служба.

В Смоленской области продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, заселение в гостиницы возможно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител к ковиду или отрицательного ПЦР-теста. Сохраняется требование по ограничению доступа в образовательные организации, организации с круглосуточным пребываем граждан.