Началась регистрация на Международный форум #МЫВМЕСТЕ в Москве

ТАСС, 19 октября. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ (12+) пройдет 2 - 5 декабря в московском Центральном зале "Манеж" в честь Международного дня волонтера. Он объединит добровольцев больше, чем из 10 стран. В рамках Форума состоится церемония вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Регистрация на него открыта с 18 октября по 15 ноября.

Международный форум гражданского участия посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития и проводится в России с 2015 года. В 2021 году он пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО (UNESCO), а его участниками станут не только волонтеры, как раньше, но и руководители ведущих НКО, добровольческих организаций, фондов, госучреждений, домов культуры, вузов и библиотек, малый, средний и крупный бизнес, журналисты и блогеры. Их объединит общая идея - "Партнерство ради общих целей".

"Благодаря Форуму лидеры социальных изменений разных стран наладят коммуникацию и обменяются опытом. Волонтерам и НКО это даст возможность масштабировать инициативы, бизнесу - улучшить программы по КСО, авторам контента - расширить перечень тем, а международных благотворительных проектов станет еще больше", прокомментировали в пресс-службе Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Участники Форума познакомятся во время мероприятий, которые пройдут в рамках его полезной, культурной, выставочной и деловой программ. Деловая программа включает 7 направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами перед собравшимися выступят больше 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. Также форумчане посетят конференцию Добро.Центров, где им презентуют франшизу "Добро.Центр". направленную на развитие социальных инициатив в регионах.

Зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте форум.мывместе.рф

Центральным событием Форума станет торжественная церемония вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, где объявят и наградят лауреатов. Награды вручат первые лица государства, крупного бизнеса и медиасферы. В том числе - и члены Оргкомитета Премии, куда входят Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководство Mail.ru, "Российских железных дорог", Торгово-промышленной палаты РФ, "Газпром-Медиа Холдинга", "Национальной Медиа Группы", ТАСС, АНО "Национальных приоритетов", лейбла Black Star, "Фонда Росконгресс" и других влиятельных компаний.

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