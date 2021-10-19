МТС присвоен рейтинг отчетности ESG высшего уровня

ТАСС, 19 октября. Рейтинговое агентство AK&M повысило МТС рейтинг отчетности ESG до уровня RESG1, что соответствует высшей степени раскрытия информации об устойчивом развитии в публичных документах. Аналитики также отметили успешную реализацию задач в социальной сфере, которые компания ставила перед собой ранее.

"МТС в силу специфики своей деятельности не оказывает серьезного влияния на экологию, однако, серьезно относясь к вопросам сохранения окружающей среды и проблеме глобальных климатических изменений, публикует подробные экологические данные о своей деятельности. В частности, компания, являясь участником рабочей группы JAC "Climate Change Workstream", осуществляет лучшее раскрытие об углеродном следе среди телекоммуникационных компаний, публикуя объем выбросов парниковых газов в разбивке по категориям и основным активам", - сказано в сообщении AK&M о пересмотре рейтинга.

МТС уделяет особое внимание укреплению и совершенствованию системы управления в области устойчивого развития. По словам председателя Комитета ESG, независимого директора Совета директоров МТС Регины фон Флемминг, развитие ESG-повестки сегодня - обязательное условие для отраслевого лидерства, поскольку на деятельность компаний в этой сфере обращают внимание все целевые аудитории от клиентов до инвесторов.

"В этом году МТС создала ESG-комитет при Совете директоров, чтобы рассматривать вопросы корпоративного управления, экологической и социальной ответственности на одной площадке и во взаимосвязи и, таким образом, лучше фокусироваться на долгосрочных целях и находить пути их эффективного достижения. Результаты этой работы отмечают на высоком уровне как внутри страны, так и на международной арене: AK&M повысило позицию МТС в рейтинге отчетности ESG до высшей, ранее в этом году ООН признала передовой мировой практикой для достижения целей устойчивого развития флагманский благотворительный проект МТС "Поколение М" для развития детского творчества", - отметила Регина фон Флемминг.

Аналитики AK&M рассчитывают рейтинг отчетности ESG с 2020 года, его цель - показать лучшие практики, ориентировать предприятия на расширение деятельности по защите окружающей среды, решению социальных вопросов, поддержке территории присутствия. В центре исследования полнота данных об устойчивом развитии, которые компании предоставляют в своих публичных отчетах, а также доступность этой информации. В 2021 году в Рейтинг отчетности ESG вошли ведущие российские компании, которые первыми в России стали строить свой бизнес в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.

Наряду с МТС рейтинг отчетности ESG высшего уровня был присвоен компаниям "Сахалин Энерджи", "Северсталь", "Газпром нефть", "Россети Северо-Запад" и другим.