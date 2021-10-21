Совкомбанк профинансирует три проекта девелопера AVA Group на общую сумму 8 млрд рублей

ТАСС, 21 октября. Совкомбанк и один из ведущих девелоперов Краснодарского края - холдинг AVA Group подписали договор проектного финансирования. В рамках соглашения Совкомбанк профинансирует сразу три строительных проекта AVA Group на общую сумму 8 млрд рублей.

Финансирование проектов жилищного строительства будет осуществляться с использованием счетов эскроу.

Управляющий регионального центра "Краснодар" ПАО "Совкомбанк" Алексей Савин сообщил: "Уверен, что этот договор станет началом плодотворного сотрудничества с AVA Group. Мы уже ведем переговоры с руководством холдинга по ряду других проектов и готовы предложить лучшие на рынке условия. Совкомбанк видит большой потенциал экономики Юга России и готов инвестировать в развитие региона".

Вице-президент по финансам, холдинг AVA Group Артем Шишкин отметил: "Сотрудничество с Совкомбанком существенно расширит наши возможности по реализации объектов недвижимости с использованием эскроу-счетов (в рамках 214 ФЗ). Клиенты холдинга AVA Group смогут открыть эскроу-счета в любом отделении Банка на всей территории РФ. Помимо всего прочего, в рамках сотрудничества Банк предоставит нашим клиентам выгодные условия по программам ипотечного кредитования".

Региональный центр по обслуживанию корпоративного бизнеса Совкомбанка был открыт в Краснодаре в середине 2020 года. Центр предоставляет весь спектр финансовых услуг для юридических лиц, в том числе проектное финансирование для девелоперов.

ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн рублей по МСФО). В банке работает 24,5 тыс. сотрудников в 2 942 офисах, расположенных в 1 037 населенных пунктах в 77 субъектах Российской Федерации. Банк обслуживает 11,9 млн клиентов: 11,1 млн заемщиков, 0,6 млн вкладчиков и 0,2 млн юридических лиц. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: S&P - "ВВ", прогноз "позитивный", Moody’s -"Вa1", прогноз "стабильный", Fitch - "ВB+", прогноз "стабильный". Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА - "AA-", прогноз "стабильный", "Эксперт РА" - "ruАA", прогноз "стабильный", "НКР" - "AA-", прогноз "стабильный".