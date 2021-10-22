В рамках цикла мероприятий к столетию Юрия Никулина состоится фестиваль-карнавал

ТАСС, 22 октября. 18 декабря 2021 года исполнится 100 лет народному артисту России Юрию Владимировичу Никулину.

На юбилейный год запланировано много ярких, интересных мероприятий, созданы оригинальные цирковые, концертные, телевизионные проекты.

С 26 по 28 октября в оздоровительном комплексе "Снегири" пройдет фестиваль-карнавал (0+) и выездная выставка.

Основная цель мероприятий - погрузить участников в праздничную атмосферу и познакомить с российским цирком через главную фигуру, выдающегося артиста, клоуна Юрия Никулина.

Зрители и участники получат гамму интересных впечатлений, и смогут соприкоснуться с богатством творческой личности Юрия Никулина. Особое внимание будет уделено незащищенным слоям населения - воспитанникам детских домов города Москвы.

Участников ожидает трехдневное погружение в волшебный мир добра и цирка. Для всех гостей будет создано расписание досуговый деятельности. На открытом воздухе в специально созданных зонах каждый день будут проходить мастер-классы циркового искусства.

Окончанием фестиваля станет гала-концерт, в котором примут участие воспитанники детских домов и профессиональные артисты цирка и эстрады. А также для детей выступят приглашенные звезды детских сериалов и солисты телевизионных ток-шоу.

При посещении мероприятий необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР теста или QR- код, а также индивидуальные средства защиты (маски).

Адрес проведения: 143591, Московская обл., Истринский район, с. Рождествено, ул. Южная д. 20.

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