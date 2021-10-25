В Москве состоится заседание Рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию

ТАСС, 25 октября. Рабочая группа Арктического совета по устойчивому развитию (Sustainable Development Working Group - SDWG) (6+) соберется 26-28 октября 2021 года в Москве с целью обсуждения проектов и дальнейшего плана работ SDWG. Оператором всех мероприятий в рамках российского Председательства в Арктическом совете является Фонд Росконгресс.

Участники обсудят ход реализации текущих проектов и предложения по новым. Среди вопросов: повышение устойчивости арктической экосистемы, сохранение арктического архитектурного наследия, оценка ситуации с COVID-19 в Арктике и влияние на общественное здоровье, цифровизация лингвистического и культурного наследия коренных народов Арктики, развитие кластера арктических пищевых инноваций, удаленные энергетические системы, использование водородной энергетики в Арктике, утилизация твердых отходов в арктических сообществах, дошкольное и школьное образование, гендерное равенство, судоходство, а также проект международного центра мамонтов в Якутии.

"Это второе заседание Рабочей группы по устойчивому развитию в период Председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. На сессии SDWG традиционно соберутся представители стран-участниц Арктического Совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Швеция и Финляндия) и организации-наблюдатели: Арктический совет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Циркумполярный Совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", - сообщили организаторы.