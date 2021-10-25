Банк ЗЕНИТ запускает курс финансовой грамотности для многодетных семей

ТАСС, 25 октября. Банк ЗЕНИТ запускает обучающий курс "Семья FinZ", направленный на повышение финансовой грамотности. Проект реализуется при поддержке РОО "Объединение многодетных семей города Москвы". На курсе участники узнают о планировании семейного бюджета и контроле расходов, научатся безопасно пользоваться банковскими продуктами и избегать мошенничества, познакомятся с финансовыми инструментами для накопления и инвестирования.

Курс проходит в онлайн-формате и включает четыре блока длительностью 20 минут. Обучение организовано в три потока и продлится до 12 декабря. Участники курса, успешно прошедшие итоговое тестирование, смогут принять участие в розыгрыше подарков от Банка ЗЕНИТ. Подать заявку на участие можно на сайте.

"В рамках сотрудничества с Объединением мы провели опрос среди многодетных семей столицы. Участники исследования отметили, что одной из главных сложностей в коммуникации с банками является низкий уровень осведомленности о финансовых решениях. Курс "Семья FinZ" поможет семьям с детьми в коммуникации с кредитными организациями, и они смогут решать финансовые вопросы легко и со знанием дела. Данный курс - первый шаг на пути к повышению доступности кредитных средств для многодетных семей. В настоящее время Банк изучает возможность создания для членов Объединения эксклюзивных депозитных и кредитных продуктов", - отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

"Сейчас все больше людей ориентировано на более рациональное и бережное обращение с деньгами. Курс "Семья FinZ" раскрывает базовые принципы планирования - от основ семейного бюджета до понимания рисков работы с деньгами. Банк ЗЕНИТ - надежный партнер, имеющий 26-летнюю экспертизу в экономических вопросах. Мы уверены, что этот курс научит многодетные семьи грамотно распоряжаться денежными средствами и повысит уровень финансовой грамотности населения", - поделилась руководитель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

Справочно

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер - ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- ("Эксперт РА"). Является акционером ООО "ЗЕНИТ Финанс", АО "Национальный НПФ", ООО "ЗЕНИТ Лизинг".

Региональная общественная организация "Объединение многодетных семей города Москвы" (РОО "ОМСМ") была образована 29 апреля 2014 года. За семь лет деятельности организации ее членами стали более 45 тыс. многодетных семей столицы. Организация оказывает помощь многодетным семьям, а также выступает от их лица на всех уровнях власти.