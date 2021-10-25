Текслер потребовал от глав личной ответственности за выполнение федеральных проектов

ТАСС, 25 октября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов личной ответственности за выполнение показателей федеральных проектов в сфере экологии, сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства по итогам областного совещания с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

"Наша область представлена в двух федеральных проектах в сфере безопасного обращения с отходами - это "Комплексная система обращения с ТКО" и "Чистая страна". По первому проекту в муниципальных образованиях идет создание контейнерных площадок и закупка контейнеров, по второму - рекультивация свалок и других объектов накопленного вреда окружающей среде. Главам необходимо взять под личную ответственность выполнение показателей федеральных проектов, свериться с индикативами, чтобы иметь понимание, в какой точке сейчас находитесь", - приводят в управлении слова главы региона.

Текслер добавил, что в регионе есть муниципалитеты, в которых существует проблема с контейнерными площадками. Губернатор потребовал завершить эту работу в регионе в следующем году.

По словам министра экологии региона Сергея Лихачева, первым этапом в организации безопасного обращения с ТКО является обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов. "Такая работа ведется в регионе уже с 2019 года. За счет средств областного бюджета органами местного самоуправления приобретаются и ремонтируются существующие контейнеры, а также создаются новые контейнерные площадки. При этом, если в 2019 году средства были направлены исключительно на закупку контейнеров, то с 2020 года началось обустройство мест установки таких контейнеров", - доложил он.

Кроме этого, с 2020 года из общего объема средств более 80% направляются на создание и обустройство контейнерных площадок, которые должны соответствовать требованиям санитарных правил не только в части ее обустройства (твердое покрытие, ограждение, навес, предотвращающий попадание осадков в контейнеры), но и в части расположения относительно жилых домов, школ, детских садов.

Эффективность средств

По словам министра, за период с 2019 по август 2021 года было создано 243 новых площадки, обустроено более 3,6 тыс. существующих площадок, приобретено более 10 тыс. контейнеров. На сегодняшний день средний по области показатель по обеспеченности контейнерным сбором составляет 93,1%. "В регион поступило 11 млн рублей из федерального бюджета. К ним добавятся еще пять млн рублей из региональных средств. На эти деньги будет закуплено около 1 тыс. контейнеров в города с численностью населения более 35 тыс. человек. Соответствующие заявки поданы Челябинском, Миассом, Златоустом, Копейском, Троицком, Кыштымом, Озерском и Снежинском", - сказал Лихачев.

В министерстве добавили, что еще одним важным направлением в построении комплексной системы обращения с твердыми коммунальными является строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО в Магнитогорске. Мощность этого объекта позволит обеспечить безопасное обращения с коммунальными отходами на территории всего Магнитогорского кластера, состоящего из 10 муниципальных образований.

Федеральная оценка

В работу по федеральному проекту "Чистый воздух" давно включились крупнейшие предприятия областного центра, которые разрабатывают экологичные программы. Также в регионе большое внимание уделяется рекультивации свалок. Накануне министерство экологии Челябинской области организовало выезд региональных и федеральных экспертов на крупные промышленные предприятия Челябинска и Магнитогорска, участвующие в нацпроекте "Экология". Руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Максим Корольков отметил, что рекультивация свалки является одним из основных мероприятий по снижению загрязнения воздуха в Челябинске. "Порядка 63 тыс. т загрязняющих веществ ежегодно свалка выбрасывала в атмосферный воздух. В этом году рекультивация завершена, все выбросы направляются в систему дегазации. По результатам 2020 года Челябинск и Магнитогорск занимают первое и второе места по снижению выбросов по отношению к предыдущему году. В этом году, я думаю, Челябинск останется в лидерах, в том числе благодаря рекультивации свалки", - приводят в управлении слова Королькова.