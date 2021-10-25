Все нештатные аварийно-спасательные формирования ГТЕ успешно прошли аттестацию

ТАСС, 25 октября. На минувшей неделе состоялась проверка нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) на право ведения газоспасательных работ, сообщили в понедельник в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ. Мероприятие было организовано на площадке Челябинского отделения Учебно-производственного центра предприятия.

"Проверку проходили газоспасатели из четырех филиалов Общества - Челябинского, Карталинского (Челябинская область), Невьянского (Свердловская область) и Домбаровского (Оренбургская область) линейных производственных управлений магистральных управлений (ЛПУМГ). Газовики продемонстрировали знание нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность НАСФ, функциональных обязанностей спасателей, правил охраны труда при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. Кроме того, они выполняли нормативы по физической подготовке и демонстрировали обеспеченность личного состава средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецтехникой и табельным имуществом", - сказано в сообщении.

В службе добавили, что кульминацией проверки стали тактико-специальные учения по проверке готовности формирования к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации. Звенья НАСФ выдвигались к месту проведения аварийно-спасательных работ, где отрабатывали выполнение нормативов и практические действия при чрезвычайной ситуации. Все пять звеньев НАСФ с поставленными задачами справились, показав индивидуальное мастерство и слаженность командных действий.

Кроме того, в начале августа аналогичную проверку успешно прошли звенья НАСФ Шадринского, Далматовского ЛПУМГ (оба - Курганская область) и Оренбургского линейного управления, на базе которого и было организовано мероприятие.

"Таким образом, все действующие НАСФ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" прошли аттестацию и подтвердили право на проведение газоспасательных работ и ведение работ, связанных с тушением пожаров", - сказано в сообщении.

В ГТЕ напомнили, что нештатные аварийно-спасательные формирования уральского предприятия являются составной частью Единой государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.