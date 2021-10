Международный оргкомитет приступил к оценке иностранных финалистов премии #МЫВМЕСТЕ

ТАСС, 26 октября. Продолжается финал трека We Are Together международной премии #МЫВМЕСТЕ (12+), благодаря которому награду получат лучшие иностранные общественные инициативы. Финал проходит в два этапа. Сначала международные эксперты выбрали из 309 инициатив 54 финалиста. Теперь из отобранных инициатив члены международного оргкомитета премии определят 12 победителей.

Участниками международного трека We Are Together стали иностранные граждане и организации, которые внесли большой вклад в борьбу с пандемией в своих странах. Они представили свои инициативы в четвертой подноминации: "Медицина", "Бизнес", "Образование и технологии" и "Личный вклад гражданина".

Активности финалистов уже оценили международные эксперты - 42 представителя некоммерческого сектора из 31 страны: руководители национальных организаций по работе с волонтерами и молодежью, члены международных советов и объединений, в том числе - объединений по защите прав женщин и детей, а также Экономического и социального совета ООН.

Каждую заявку просматривало до трех экспертов. Они оценивали по 5-балльной шкале личный вклад и самоотверженность номинанта, привлечение дополнительных ресурсов, актуальность, работу в условиях повышенного риска, эффект и перспективы инициативы.

"We Are Together - это потрясающая возможность не только отдать дань уважения работе волонтеров в этот непростой период, но и вдохновиться яркими идеями и инициативами гуманитарных деятелей со всего мира. Хочу выразить огромную благодарность организаторам за то, что подарили всем нам возможность собраться вместе!", - отметила один из экспертов, председатель Совета волонтерских организаций Израиля Лиора Арнон.

"Перестань спрашивать, что твоя страна может сделать для тебя. Лучше задай себе вопрос: "Что я могу сделать для своей страны?". За время пандемии мир узнал о настоящих героях, которые мужественно проявили себя в эти непростые времена. Благодаря We Are Together их вклад получит мировое признание", - подчеркнул другой эксперт, соучредитель и председатель некоммерческой организации "Младиинфо Словакия" Ондрей Мосияр.

54 финалиста, которые набрали больше баллов, вошли в шорт-лист номинантов. Теперь их оценят члены международного организационного комитета международной премии #МЫВМЕСТЕ - 17 руководителей международных объединений, организаций из сфер бизнеса, медицины, образования и добровольчества, в том числе программы добровольцев ООН, Международной ассоциации волонтерских усилий, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Молодежного форума Организации исламского сотрудничества и другие. Сопредседатели комитета - президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль и основатель благотворительного фонда "Обнаженные сердца", супермодель Наталья Водянова.

Члены комитета оценят инициативы лишь в тех подноминациях, в которых являются специалистами, - каждую заявку проверит два-три эксперта. Они будут обращать внимание на следующие критерии:

актуальность вклада в рамках подноминации;

актуальность мероприятия для целевой аудитории;

эффект от инициативы;

перспективы развития;

инновационность.

Каждый критерий также оценивается по 5-балльной шкале.

12 финалистов, у которых больше всего баллов, станут победителями трека. Их объявят и наградят на Международном форуме гражданского участия, который пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве 2 - 5 декабря в честь Международного дня волонтера. Из граждан, ставших призерами, члены Международного оргкомитета Премии на тайном голосовании выберут "Человека года".

Международный трек We Are Together Международной Премии #МЫВМЕСТЕ реализуется совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), загранпредставительством Министерства иностранных дел РФ, российскими центрами науки и культуры Россотрудничества, министерствами по делам молодежи зарубежных стран и крупнейших ассоциаций в сфере бизнеса, медицины и образования. Всего на трек поступило 429 заявок.

