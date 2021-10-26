Perspectum Awards представляет полный состав жюри

ТАСС, 26 октября. Определен полный состав жюри Perspectum Awards 2021. Кейсы участников первого конкурсного сезона будут оценивать 48 экспертов. В их число вошли признанные специалисты рынка маркетинговых услуг: руководители агентств и представители крупных брендов.

Члены жюри, представляющие ведущие агентства рынка:

Аксенова Екатерина, Директор по стратегическому планированию MullenLowe Moscow

Алешин Максим, Управляющий директор, CRM-агентство INBRIEF

Арабкина Евгения, Исполнительный креативный директор Serviceplan Russia

Архипова Инна, Управляющий партнер TVIN

Бавченков Данила, Креативный директор RED AGENCY

Боева Александра, Руководитель практики Маркетинговых коммуникаций, Р.И.М.

Будилин Александр, Директор направления инновационных решений Mail.ru Group

Ершов Никита, Управляющий партнер, группа компаний "КБ-12"

Живая Наталья, Генеральный директор CROS.MARKETING

Зезин Леонид, Deputy Managing Director Progression Group

Ивачкина Наталья, Генеральный директор группы компаний ICON

Итина Анна, Директор по развитию бизнеса и стратегическому развитию агентства "Инстинкт"

Кикина Олеся, Директор департамента продаж спецпроектов и цифровых ресурсов ЭВЕРЕСТ

Кремер Алена, Основатель и управляющий партнёр DPG Russia, вице-президент АКАР

Кривых Зинаида, Исполнительный директор ГК Beetl

Кунгурова Марина, Руководитель направления маркетинговых исследований РА "Восход"

Ланюгова Светлана, Коммерческий директор ТАСС

Лейбович Алексей, Креативный директор КГ Seven

Мельников Антон, Chief creative officer emg

Минасян Артём, Коммерческий директор Eventum premo & Deep

Моисеев Михаил, Managing Director SLAVA

Немировская Олеся, Business Development Director, Action

Обухова Влада, Управляющий директор BBDO Moscow

Провкин Илья, Co-Creative director ARK Group

Прохоров Павел, Коммерческий директор OPEN Group

Пухова Мария, Креативный директор Orange Group

Решетова Елена, Вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии по социальным коммуникациям и социальной ответственности бизнеса АКАР, член Координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям при ОП РФ

Родионова Лукерья, Руководитель отдела продаж спонсорства ТНТ, ТНТ4, Сейлз-хаус "Газпром-медиа"

Сиденко Иван, Управляющий креативный директор Re:evolution

Хмелевский Дмитро, CEO ADV Experience

Чаклина Мария, Креативный директор / руководитель креативного отдела в Affect

Шаратута Ольга, Руководитель агентства социально ориентированного маркетинга RedMe

Ягид Елена, Creative director, ТМА-DRAFT

Члены жюри, представляющие известные бренды:

Агеева Екатерина, Директор по маркетингу, компания "Арнест"

Ветринская Анна, Руководитель агентского направления компании СберМаркетинг

Голышева Татьяна, Директор Департамента Рекламы, сеть магазинов "Снежная Королева"

Енютина Анна, Руководитель по маркетингу продуктов Авито

Калинина Анастасия, Маркетинг-директор, "Славянка"

Кострова Ольга, Вице-президент по маркетингу Mars Petcare в России

Кропотова Маргарита, Channel Acceleration Manager, Nestlé

Купцов Андрей, Руководитель Дивизиона маркетинга B2C Metro C&C

Лопухин Артем, Начальник отдела планирования и размещения рекламы МТС

Сафонова Марина, Marketing Digital Lead Danone

Серёгина Ксения, Старший бизнес-партнёр по омниканальному маркетингу STADA

Степанова Татьяна, Директор по бренду и долгосрочной лояльности торговой сети "Перекрёсток"

Счастливая Светлана, менеджер категории ЯКОБС ДАУ ЭГБКРТС РУС

Федоринова Анна, Customer Management Director, PepsiCo

Яфизова Наталья, Директор по маркетингу и развитию категории "Мясная Гастрономия", Группа ПРОДО

Уже 9 ноября пройдет онлайн-голосование за лучшие работы, а шорт-листы будут опубликованы 11 ноября. Объявление победителей запланировано на середину ноября.

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​​​​​​Организаторы: РАМУ, ЦРБК

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