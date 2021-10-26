Perspectum Awards представляет полный состав жюри

ТАСС, 26 октября. Определен полный состав жюри Perspectum Awards 2021. Кейсы участников первого конкурсного сезона будут оценивать 48 экспертов. В их число вошли признанные специалисты рынка маркетинговых услуг: руководители агентств и представители крупных брендов.
Члены жюри, представляющие ведущие агентства рынка:
- Аксенова Екатерина, Директор по стратегическому планированию MullenLowe Moscow
- Алешин Максим, Управляющий директор, CRM-агентство INBRIEF
- Арабкина Евгения, Исполнительный креативный директор Serviceplan Russia
- Архипова Инна, Управляющий партнер TVIN
- Бавченков Данила, Креативный директор RED AGENCY
- Боева Александра, Руководитель практики Маркетинговых коммуникаций, Р.И.М.
- Будилин Александр, Директор направления инновационных решений Mail.ru Group
- Ершов Никита, Управляющий партнер, группа компаний "КБ-12"
- Живая Наталья, Генеральный директор CROS.MARKETING
- Зезин Леонид, Deputy Managing Director Progression Group
- Ивачкина Наталья, Генеральный директор группы компаний ICON
- Итина Анна, Директор по развитию бизнеса и стратегическому развитию агентства "Инстинкт"
- Кикина Олеся, Директор департамента продаж спецпроектов и цифровых ресурсов ЭВЕРЕСТ
- Кремер Алена, Основатель и управляющий партнёр DPG Russia, вице-президент АКАР
- Кривых Зинаида, Исполнительный директор ГК Beetl
- Кунгурова Марина, Руководитель направления маркетинговых исследований РА "Восход"
- Ланюгова Светлана, Коммерческий директор ТАСС
- Лейбович Алексей, Креативный директор КГ Seven
- Мельников Антон, Chief creative officer emg
- Минасян Артём, Коммерческий директор Eventum premo & Deep
- Моисеев Михаил, Managing Director SLAVA
- Немировская Олеся, Business Development Director, Action
- Обухова Влада, Управляющий директор BBDO Moscow
- Провкин Илья, Co-Creative director ARK Group
- Прохоров Павел, Коммерческий директор OPEN Group
- Пухова Мария, Креативный директор Orange Group
- Решетова Елена, Вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии по социальным коммуникациям и социальной ответственности бизнеса АКАР, член Координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям при ОП РФ
- Родионова Лукерья, Руководитель отдела продаж спонсорства ТНТ, ТНТ4, Сейлз-хаус "Газпром-медиа"
- Сиденко Иван, Управляющий креативный директор Re:evolution
- Хмелевский Дмитро, CEO ADV Experience
- Чаклина Мария, Креативный директор / руководитель креативного отдела в Affect
- Шаратута Ольга, Руководитель агентства социально ориентированного маркетинга RedMe
- Ягид Елена, Creative director, ТМА-DRAFT
Члены жюри, представляющие известные бренды:
- Агеева Екатерина, Директор по маркетингу, компания "Арнест"
- Ветринская Анна, Руководитель агентского направления компании СберМаркетинг
- Голышева Татьяна, Директор Департамента Рекламы, сеть магазинов "Снежная Королева"
- Енютина Анна, Руководитель по маркетингу продуктов Авито
- Калинина Анастасия, Маркетинг-директор, "Славянка"
- Кострова Ольга, Вице-президент по маркетингу Mars Petcare в России
- Кропотова Маргарита, Channel Acceleration Manager, Nestlé
- Купцов Андрей, Руководитель Дивизиона маркетинга B2C Metro C&C
- Лопухин Артем, Начальник отдела планирования и размещения рекламы МТС
- Сафонова Марина, Marketing Digital Lead Danone
- Серёгина Ксения, Старший бизнес-партнёр по омниканальному маркетингу STADA
- Степанова Татьяна, Директор по бренду и долгосрочной лояльности торговой сети "Перекрёсток"
- Счастливая Светлана, менеджер категории ЯКОБС ДАУ ЭГБКРТС РУС
- Федоринова Анна, Customer Management Director, PepsiCo
- Яфизова Наталья, Директор по маркетингу и развитию категории "Мясная Гастрономия", Группа ПРОДО
Уже 9 ноября пройдет онлайн-голосование за лучшие работы, а шорт-листы будут опубликованы 11 ноября. Объявление победителей запланировано на середину ноября.
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Организаторы: РАМУ, ЦРБК
Индустриальные партнеры: АКАР, IAB Russia, индустриальный контент-портал ADPASS, АМА, НАОМ, АКОС, АТМ
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