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Perspectum Awards представляет полный состав жюри

Кейсы участников будут оценивать 48 экспертов: руководители агентств и представители крупных брендов

ТАСС, 26 октября. Определен полный состав жюри Perspectum Awards 2021. Кейсы участников первого конкурсного сезона будут оценивать 48 экспертов. В их число вошли признанные специалисты рынка маркетинговых услуг: руководители агентств и представители крупных брендов.

Члены жюри, представляющие ведущие агентства рынка:

  • Аксенова Екатерина, Директор по стратегическому планированию MullenLowe Moscow
  • Алешин Максим, Управляющий директор, CRM-агентство INBRIEF
  • Арабкина Евгения, Исполнительный креативный директор Serviceplan Russia
  • Архипова Инна, Управляющий партнер TVIN
  • Бавченков Данила, Креативный директор RED AGENCY
  • Боева Александра, Руководитель практики Маркетинговых коммуникаций, Р.И.М.
  • Будилин Александр, Директор направления инновационных решений Mail.ru Group 
  • Ершов Никита, Управляющий партнер, группа компаний "КБ-12"
  • Живая Наталья, Генеральный директор CROS.MARKETING
  • Зезин Леонид, Deputy Managing Director Progression Group
  • Ивачкина Наталья, Генеральный директор группы компаний ICON
  • Итина Анна, Директор по развитию бизнеса и стратегическому развитию агентства "Инстинкт"
  • Кикина Олеся, Директор департамента продаж спецпроектов и цифровых ресурсов ЭВЕРЕСТ
  • Кремер Алена, Основатель и управляющий партнёр DPG Russia, вице-президент АКАР
  • Кривых Зинаида, Исполнительный директор ГК Beetl
  • Кунгурова Марина, Руководитель направления маркетинговых исследований РА "Восход"
  • Ланюгова Светлана, Коммерческий директор ТАСС
  • Лейбович Алексей, Креативный директор КГ Seven
  • Мельников Антон, Chief creative officer emg
  • Минасян Артём, Коммерческий директор Eventum premo & Deep
  • Моисеев Михаил, Managing Director SLAVA
  • Немировская Олеся, Business Development Director, Action
  • Обухова Влада, Управляющий директор BBDO Moscow 
  • Провкин Илья, Co-Creative director ARK Group
  • Прохоров Павел, Коммерческий директор OPEN Group
  • Пухова Мария, Креативный директор Orange Group
  • Решетова Елена, Вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии по социальным коммуникациям и социальной ответственности бизнеса АКАР, член Координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям при ОП РФ
  • Родионова Лукерья, Руководитель отдела продаж спонсорства ТНТ, ТНТ4, Сейлз-хаус "Газпром-медиа"
  • Сиденко Иван, Управляющий креативный директор Re:evolution
  • Хмелевский Дмитро, CEO ADV Experience 
  • Чаклина Мария, Креативный директор / руководитель креативного отдела в Affect
  • Шаратута Ольга, Руководитель агентства социально ориентированного маркетинга RedMe
  • Ягид Елена, Creative director, ТМА-DRAFT

Члены жюри, представляющие известные бренды:

  • Агеева Екатерина, Директор по маркетингу, компания "Арнест"
  • Ветринская Анна, Руководитель агентского направления компании СберМаркетинг
  • Голышева Татьяна, Директор Департамента Рекламы, сеть магазинов "Снежная Королева"
  • Енютина Анна, Руководитель по маркетингу продуктов Авито
  • Калинина Анастасия, Маркетинг-директор, "Славянка" 
  • Кострова Ольга, Вице-президент по маркетингу Mars Petcare в России
  • Кропотова Маргарита, Channel Acceleration Manager, Nestlé
  • Купцов Андрей, Руководитель Дивизиона маркетинга B2C Metro C&C
  • Лопухин Артем, Начальник отдела планирования и размещения рекламы МТС
  • Сафонова Марина, Marketing Digital Lead Danone
  • Серёгина Ксения, Старший бизнес-партнёр по омниканальному маркетингу STADA
  • Степанова Татьяна, Директор по бренду и долгосрочной лояльности торговой сети "Перекрёсток"
  • Счастливая Светлана, менеджер категории ЯКОБС ДАУ ЭГБКРТС РУС
  • Федоринова Анна, Customer Management Director, PepsiCo
  • Яфизова Наталья, Директор по маркетингу и развитию категории "Мясная Гастрономия", Группа ПРОДО

Уже 9 ноября пройдет онлайн-голосование за лучшие работы, а шорт-листы будут опубликованы 11 ноября. Объявление победителей запланировано на середину ноября. 

Следите за всеми новостями Perspectum Awards на официальном сайте, а также на странице конкурса в Facebook.

​​​​​​Организаторы: РАМУ, ЦРБК

Индустриальные партнеры: АКАР, IAB Russia, индустриальный контент-портал ADPASS, АМА, НАОМ, АКОС, АТМ

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Стратегический digital-партнер: Mail.ru

Информационные партнеры: Rambler&Co, Intercom Media, Event Live, Комсомольская Правда, CMS magazine, AdWillad, Телеграм-канал "Как сохранить клиента", Телеграм-канал "Маркетинг и реклама"

Книжный партнер: Альпина Паблишер 

При поддержке АКМР, REPA

Возрастная категория 16+

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