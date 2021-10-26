Дни китайской культуры открылись в РГППУ

ТАСС, 26 октября. Дни китайской культуры открылись в Российском государственном профессионально-педагогическом университете в Екатеринбурге во вторник. В рамках мероприятия здесь пройдут лекции и открытые уроки, посвященные языку, истории, традициям и культуре Китая, мастер-классы, чайная церемония и фотовыставка.

Как рассказала ТАСС директор Школы Конфуция РГППУ Людмила Аксенова, мероприятие в таком ракурсе и формате проходит в университете впервые. "Прежние подобные мероприятия у нас были массовые и красочные. К нам приезжали партнеры из Китая, в актовом зале проходили большие концерты, на больших площадках проводились лекции и мастер-классы. Несмотря на нынешнее сложное время пандемии, наша программа тем не менее охватывает практику, лекции и открытые уроки, как с китайскими, так и российскими преподавателями", - рассказала она.

Пандемия внесла коррективы в мероприятие - оно не столь масштабно, как могло быть. Директор Школы Конфуция РГППУ добавила, что с начала 2020 года численность китайских преподавателей в вузе сократилась с восьми до трех, и, в соответствии с принятыми в регионе ограничениями, в мероприятиях Дней культуры смогут участвовать одновременно не более 30 человек.

"Приятно, что в такое непростое время мы продолжаем расширять наше сотрудничество, продолжаем диалог культур. Сегодня обмен между нашими странами играет доминирующую роль в построении диалога, который идет непрерывно. <…> Главное, что есть между нашими с странами - это духовная близость, чувство симпатии между двумя народами. В нынешний год 20-летия подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, открывающееся сегодня мероприятие приобретает особое значение, и, я уверена, что насыщенная программа привлечет внимание многих и откроет двери для новых учеников", - сказала в своем онлайн-обращении консул по культуре и образованию Генерального консульства КНР в Екатеринбурге Чжао Янь.

Новые горизонты

Новый партнер РГППУ с 2021 года - Цзилиньский универститет (JLU, Jilin University, город Чаньчунь, КНР) - ведущий национальный университет в Китая, под непосредственным управлением Министерства образования КНР. С приветственным словом по видеоконференцсвязи на церемонии открытия к коллегам из Екатеринбурга обратилась начальник управления глобального взаимодействия JLU Чжан Гуанцуй. "Хотя мы не можем встречаться в очном формате из-за пандемии, наше взаимопонимание и дружба укрепляются. Они в целом созвучны российско-китайским отношениям, развивающимся в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающим в новую эпоху", - сказала представитель китайского университета.

По словам и.о. проректора РГППУ Антона Лыжина, университет в Екатеринбурге рад новому партнеру. "Это крупнейший вуз Китая, а также северо-восточная база международного преподавания китайского языка. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество по многим направлениям", - сказал он. "Для нас это большая честь вместе с китайским партнером - Цзилиньским университетом - подарить студентам, сотрудникам в течение недели возможность погружения в прекрасный мир Поднебесной", - добавил Лыжин.