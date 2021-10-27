УЭХК предпринял новые меры поддержки медицины Новоуральского ГО в период пандемии

ТАСС, 27 октября. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) выделило 9,1 млн рублей на приобретение медицинского оборудования для оказания жизненно важной помощи горожанам в период пандемии. Об этом сообщили в среду в отделе по связям с общественностью ключевого предприятия Новоуральского промышленного кластера.

"На средства УЭХК будет приобретен новый рентгеновский излучатель для компьютерного томографа, который используется для проведения исследований и постановки диагноза, в том числе COVID-19", - сказано в сообщении.

"Вопрос безопасности сотрудников УЭХК неотделим от обеспечения противовирусной защиты и здоровья всех жителей НГО. В связи с пандемией мы усилили поддержку Новоуральской медицины, приобретая необходимое оборудование", - приводятся в сообщении слова генерального директора УЭХК Александра Белоусова.

На предприятии отметили, что с начала пандемии УЭХК выстроил эффективную систему взаимодействия с медицинской частью, оперативно реагируя на потребности для оказания своевременной помощи жителям. В 2020 году более 19 млн рублей УЭХК направил на расходные материалы, медицинское оборудование, приобретение продуктов, средств гигиены нуждающимся жителям Новоуральского городского округа в период пандемии, в 2021 году 2,8 млн рублей - на ремонт помещения для компьютерного томографа, приобретенного на средства Росатома.

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS ISO 45001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" Топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В этом году компания отмечает свой юбилей " 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.