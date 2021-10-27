Впервые в истории премии Ассоциации менеджеров наградили "Лучшего директора по закупкам"

ТАСС, 27 октября. XIX церемония вручения главной премии в области управления - "ТОП-1000 российских менеджеров" (12+), организованная Ассоциацией менеджеров и ИД "Коммерсантъ", прошла 26 октября 2021 года. Впервые в истории премии был награжден "Лучший директор по закупкам".

Открывая торжественное событие, Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров, отметил реалии текущего года. Он подчеркнул, что мировая экономика продолжает трансформироваться, а вместе с ней и отечественная. Ускорение тотальной цифровизации, развитие электронной торговли и технологий искусственного интеллекта характеризуют нашу реальность. Чтобы продолжать создавать новое "цифровое "Эльдорадо", демонстрировать высокие экономические показатели, управленцы должны справляться с новыми вызовами, считает Зеленин. Основной вызов - тот, что мы живем в условиях волатильности, неопределенности и вынуждены гибко на них реагировать.

Ведущими церемонии стали Марианна Максимовская, тележурналистка и телеведущая, президент коммуникационно-консалтинговой группы "Михайлов и партнеры", и Юрий Кобаладзе, профессор МГИМО МИД России.

Победители:

Лучший высший руководитель - Елена Брусилова, президент ГК "Медси";

Лучший финансовый директор - Николай Суриков, заместитель генерального директора по экономике и финансам Tele2;

Лучший коммерческий директор - Игорь Марич, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Московская Биржа";

Лучший директор по информационным технологиям Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям "Северсталь Менеджмент";

Лучший директор по маркетингу - Алексей Гиязов, директор по маркетингу и коммуникациям "Альфа-Банк";

Лучший директор по общественным и корпоративным связям - Елена Мартынова, директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда "МегаФон";

Лучший директор по правовым вопросам - Тимофей Носов, директор по правовым вопросам и связям с госорганами AZIMUT Hotels;

Лучший директор по отношениям с органами власти - Сергей Семкин, исполнительный вице-президент по региональной политике АФК "Система";

Лучший директор по корпоративному управлению - Александр Плутник, заместитель генерального директора по вопросам корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, управления и распоряжения имуществом РЖД;

Лучший директор по персоналу - Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорация "Росатом";

Лучший директор по логистике - Ирина Агаркова, руководитель функции Логистика "СИБУР Холдинг";

Лучший директор по корпоративной социальной ответственности - Наталья Гончар, начальник департамента корпоративных отношений "Сахалин Энерджи";

Лучший директор по развитию - Ольга Филипенкова, директор по стратегическому развитию "Курорт Красная Поляна";

Лучший директор по связям с инвесторами - Полина Угрюмова, директор по связям с инвесторами МТС;

Лучший директор по закупкам Яна Лысова, директор Департамента закупочной деятельности "Россельхозбанк";

Лучший независимый директор - Олег Вьюгин, профессор базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"; Председатель Наблюдательного совета, независимый директор ПАО Московская биржа, Председатель Совета директоров ПАО "ЭсЭфАй", независимый директор ПАО "Юнипро", Московская биржа, Юнипро.

ТАСС - генеральный медиапартнер.