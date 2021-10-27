Опубликовали шорт-лист работ премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого"

ТАСС, 27 октября. Жюри международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого" (6+) приступило к работе - выбору лучших экологических активностей конкурса.

Прием заявок на премию завершился в октябре. С 1 апреля по 1 октября 2021 года на сайт проекта поступило более 9,5 тыс. заявок из всех регионов России и более 300 - из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Принято около 6 тыс. работ, соответствующих требованиям номинаций, положению и методическим рекомендациям конкурса.

"Не осталось ни одного региона России, который бы не откликнулся на нашу инициативу. Шквал работ ожидал модераторов в финальные дни, когда практически одномоментно поступило 2 тыс. заявок за два дня до окончания их приема. Охвачены все 12 городов-участников проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" - 170 работ. Более 200 работ прислали из детских домов, социально-реабилитационных центров, детских приютов, школ-интернатов для детей с ОВЗ из России и зарубежных стран", - прокомментировала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что по международной вовлеченности самыми активными стали Китай, Казахстан, Узбекистан и Латинская Америка. Всего из 27 стран - Мексики, Колумбии, Гватемалы, Панамы, Перу, Эквадора, Индии, Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, Бельгии, Испании, Италии, Великобритании, США, Турции, Польши, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Эстонии, Белоруссии, Армении, Абхазии - поступило более 300 работ.

"Дети показали нам, как видят экологическое будущее и что их беспокоит. Свою работу теперь начинают взрослые - уважаемые люди, которые вошли в жюри премии. В шорт-листе порядка 650 работ. Они опубликованы в социальных сетях и на Rutube. Мы уже получаем большой отклик от жюри. Они говорят: "Мы не ожидали, что дети очень содержательно и качественно расскажут нам о проблемах экологии, которые их волнуют". Многие члены жюри говорят о том, что работы детей пронимают до слез. У нас много детей с особенностями развития. Они идут на равных с остальными. Будут большие баталии и жаркие споры, для того и есть жюри, чтобы выбрать лучшего. Победители будут объявлены на всю страну", - сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Представитель жюри - заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам Романенков отметил, что премия получила большой отклик у общественности и заявок очень много, интересных и необычных работ тоже.

"Смотрим работы всей семьей - номинации "Экосемья" и "Экошкола". Сделать выбор очень сложно, много достойных и интересных работ. Например, есть работа, где объединились две семьи из Москвы и Грозного - папы вместе со своими детьми сделали экологический заплыв "За чистый Байкал". Одна из школ прислала работу, где применяет в своей практике бабочкотерапию и установила на территории учреждения инновационные мусорные контейнеры", - отметил Романенков.

На площадке Rutube сформирован шорт-лист для членов жюри, куда вошло порядка 650 творческих работ по 12 номинациям: "Сохраним планету вместе", "Моя экосемья - моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтер", "Юный экожурналист", "Экология в мире".

Напомним, что конкурсную комиссию премии возглавляет заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. В состав жюри вошли: Светлана Радионова - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Вячеслав Фетисов - национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде, двукратный Олимпийский чемпион, политический деятель, Рустам Романенков - заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы", Николай Дроздов - ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор МГУ, ведущий программы "В мире животных" и другие. Также в комиссию вошла Лика Лемешко - арт-директор ТАСС Ньюм.

Премия "Экология - дело каждого" учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в марте 2021 года и проводится в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации. Среди основных задач проекта - экологическое просвещение, популяризация темы экологии и культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодежи, в том числе, с помощью социальных сетей и "зеленого" волонтерства.

В течение шести месяцев дети и подростки от 7 до 16 лет, в том числе, воспитанники специальных учреждений, выкладывали в социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Tik-Tok, YouTube, Rutube) рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, акции, флешмобы, проекты, посвященные идее бережного отношения к окружающей среде. Публикации участников отмечены специальными хештегами премии: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren.

Победители и лауреаты получат ценные подарки, 50 участников-лидеров с 28 ноября по 18 декабря отправятся на экологическую смену во Всероссийский детский центр "Орленок".

ТАСС - информационный партнер.